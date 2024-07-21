Google相簿將有新功能　照片轉到iCloud變得容易　5步驟快速搬家

只要透過Google Takeout（Google匯出），依照步驟操作，就可以方便轉移資料。



從Google相簿傳照片到蘋果iCloud將更方便了！蘋果和Google預計近期合作推出「Google Takeout」，讓Google相簿裡的資料能更輕鬆搬到iCloud，這項協議是一個開源倡議，只要透過Google Takeout（Google匯出），依照步驟操作，就可以方便轉移資料。

Google新功能將上線！保存相片便便捷。（google）

簡單幾個步驟，將相片由Google轉到iCloud：

+ 2

轉移步驟：

1. 前往Google Takeout（Google轉移）

2. 按照指示開始從Google相簿選擇欲轉移相片

3. 選擇「Apple – iCloud相簿」作為轉移目的地，並登入Apple ID

4. 點擊允許授權

5. 開始轉移



Google匯出可轉移常見檔案格式 不支援動態、原況照片

轉移照片並不會使得Google相簿裡的照片被刪除，可轉移的檔案類型包括幾乎所有常見的圖片和影片格式，也支援.webp格式。但動態照片、原況照片、回憶等特殊類型內容，則無法轉移，可在Google Takeout資料管理工具找到相關操作選項，讓系統能自動執行將照片從Google相簿移轉到iCloud的工作，整個轉移過程可能需要數小時到幾天時間，這取決於Google相簿中存放的照片數量。

科技大廠間具有數據傳輸計畫 力求資料可自由在平台間轉移

Google Takeout是科技大廠間的「數據傳輸計畫」的一部分，讓用戶可以隨時將一個平台上的資料打包，自由地帶到另一個平台去。其實，蘋果早在2021年就已經推出了將iCloud照片轉移到Google相簿的功能，這次推出的反向匯出，將讓各大手機品牌的用戶更方便地轉移資料。

延伸閱讀：IG管理必學｜5秒刪除裝置中不需要的帳號 從始省去切換帳號麻煩（點擊連結看原文）

+ 2

延伸閱讀：

手機怎麼「以圖搜圖」？5招在iPhone上一鍵找到心儀商品，還能識別貓貓品種！

不必再求Google翻譯！LINE「2種即時翻譯」使用方式一次看

蘋果全球開發者大會登場！AI「 Apple Intelligence 」正式發布

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】