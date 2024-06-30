IG管理必學｜5秒刪除裝置中不需要的帳號　從始省去切換帳號麻煩

Instagram 可以同時儲存多個帳號，如果是有在經營社群媒體的人可能會一次儲存多達 5～10 個帳號。但是這樣就產生了另一個問題，如果有用不到的舊帳號一直儲存在手機裡，除了佔據手機的空間之外，在 Instagram 上做切換也就沒那麼容易。



這次就來示範，如何將 Instagram 中儲存了不要的帳號刪除乾淨，省去切換帳號時的麻煩。

步驟 1：

先找到你要刪除的帳號頁面，點選右上角的漢堡選單（3 條橫線）。

（T客邦提供）

步驟 2：

下拉選單到最底部，找到「登出」按鍵，按下進行登出。

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步驟 3：

接著會出現「儲存登入資料」的頁面，將要登出的帳號點選關掉，不要讓 Instagram 儲存登入。

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步驟 4：

接著會進入 Instagram 的登入頁面，點選頁面最左上角的「設定」圖示。

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步驟 5：

進入「管理個人檔案」選單後，選擇你要刪除的帳號。

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步驟 6：

進入後點選「移除個人檔案」，如此就完成了。

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