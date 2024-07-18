一鍵開啟Instagram勿擾模式讓你能專注工作　12小時免受社群通知

許多人都會開啟手機的「勿擾模式」，創建一個專注、不被打擾的時光。而現在不僅裝置提供此功能，Instagram 也內建有勿擾模式，可以設定在指定的時間開啟，如工作或是就寢時，來關閉 App 的通知。



Instagram 的勿擾模式每天最多可開啟 12 小時，在避免被社群訊息轟炸的同時，也不怕錯過來自其他應用程式的重要通知。

步驟 1：

首先進到 Instagram 的個人頁面，接著點選右上方「更多」的圖示。

步驟 1：首先進到 Instagram 的個人頁面，接著點選右上方「更多」的圖示。 （T客邦提供）

步驟 2：

再來在列表中可以看到「設定和隱私」的選項。

步驟 2：再來在列表中可以看到「設定和隱私」的選項。（T客邦提供）

步驟 3：

進到設定頁面後，找到並選擇「如何使用 Instagram」中的「通知」。

步驟 3：進到設定頁面後，找到並選擇「如何使用 Instagram」中的「通知」。（T客邦提供）

步驟 4：

然後就會看到「推播通知」裡有個「勿擾模式」，點選就可以進入到設定頁面。

步驟 4：然後就會看到「推播通知」裡有個「勿擾模式」，點選就可以進入到設定頁面。 （T客邦提供）

步驟 5：

開啟勿擾模式開關後，可以設定開始與結束時間，也能選擇要每天都開還是特定週幾才開。

步驟 5：開啟勿擾模式開關後，可以設定開始與結束時間，也能選擇要每天都開還是特定週幾才開。（T客邦提供）

步驟 6：

當開啟該模式，其他使用者傳訊息時便不會收到通知，而IG也會提醒傳訊者對方正處勿擾模式。

步驟 6：當開啟該模式，其他使用者傳訊息時便不會收到通知，而IG也會提醒傳訊者對方正處勿擾模式。（T客邦提供）

延伸閱讀：怎麼偷看對方IG限動不被發現？這小技巧可實現 還可用第三方軟件（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「T客邦」授權轉載。】