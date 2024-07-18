一鍵開啟Instagram勿擾模式讓你能專注工作 12小時免受社群通知
撰文：T客邦
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許多人都會開啟手機的「勿擾模式」，創建一個專注、不被打擾的時光。而現在不僅裝置提供此功能，Instagram 也內建有勿擾模式，可以設定在指定的時間開啟，如工作或是就寢時，來關閉 App 的通知。
Instagram 的勿擾模式每天最多可開啟 12 小時，在避免被社群訊息轟炸的同時，也不怕錯過來自其他應用程式的重要通知。
步驟 1：
首先進到 Instagram 的個人頁面，接著點選右上方「更多」的圖示。
步驟 2：
再來在列表中可以看到「設定和隱私」的選項。
步驟 3：
進到設定頁面後，找到並選擇「如何使用 Instagram」中的「通知」。
步驟 4：
然後就會看到「推播通知」裡有個「勿擾模式」，點選就可以進入到設定頁面。
步驟 5：
開啟勿擾模式開關後，可以設定開始與結束時間，也能選擇要每天都開還是特定週幾才開。
步驟 6：
當開啟該模式，其他使用者傳訊息時便不會收到通知，而IG也會提醒傳訊者對方正處勿擾模式。
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