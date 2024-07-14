在IG不用截圖也能分享重點留言　6步驟輕鬆學會這動態轉發新功能

滑 Instagram 看到有趣的留言想要分享時，不用再截圖或是一個個傳給親友了！Instagram 在前陣子的一次更新中，加入了「將留言分享至限時動態」的功能，而在分享留言時，該則貼文也會一併被轉發到限時動態中，其他用戶則可以透過點擊查看原文。



不過要特別注意的是，目前一次僅能分享一則留言，且被分享的留言有字數限制。

在IG不用截圖也能分享重點留言（01製圖）

如何將 IG 留言分享至限時動態？

步驟 1：在 IG 上看到想要分享的留言時，只要先點進留言區。

步驟 1：在 IG 上看到想要分享的留言時，只要先點進留言區。（T客邦提供）

步驟 2：接著將該則留言向左滑動，會出現編輯選項，這時點選「新增至限時動態」的圖示。

步驟 2：接著將該則留言向左滑動，會出現編輯選項，這時點選「新增至限時動態」的圖示。（T客邦提供）

步驟 3：該則留言會連同原文一起跳轉到限時動態編輯頁面。要特別注意，留言太長會無法完整呈現。

步驟 3：該則留言會連同原文一起跳轉到限時動態編輯頁面。要特別注意，留言太長會無法完整呈現。（T客邦提供）

步驟 4：然後就可以編輯原文與留言的大小及位置，不過兩者的圖層是無法更改的。

步驟 4：然後就可以編輯原文與留言的大小及位置，不過兩者的圖層是無法更改的。（T客邦提供）

步驟 5：點擊留言，系統還會跳出不同的背景顏色可選擇，編輯完成後即可分享。

步驟 5：點擊留言，系統還會跳出不同的背景顏色可選擇，編輯完成後即可分享。（T客邦提供）

步驟 6：其他使用者就可以看到分享的內容。而 IG 也會以訊息通知該用戶，留言已被分享至限時動態。

步驟 6：其他使用者就可以看到分享的內容。而 IG 也會以訊息通知該用戶，留言已被分享至限時動態。（T客邦提供）

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