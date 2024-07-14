在IG不用截圖也能分享重點留言　6步驟輕鬆學會這動態轉發新功能

撰文：T客邦
出版：更新：

滑 Instagram 看到有趣的留言想要分享時，不用再截圖或是一個個傳給親友了！Instagram 在前陣子的一次更新中，加入了「將留言分享至限時動態」的功能，而在分享留言時，該則貼文也會一併被轉發到限時動態中，其他用戶則可以透過點擊查看原文。

不過要特別注意的是，目前一次僅能分享一則留言，且被分享的留言有字數限制。

在IG不用截圖也能分享重點留言（01製圖）

如何將 IG 留言分享至限時動態？

步驟 1：在 IG 上看到想要分享的留言時，只要先點進留言區。

步驟 1：在 IG 上看到想要分享的留言時，只要先點進留言區。（T客邦提供）

步驟 2：接著將該則留言向左滑動，會出現編輯選項，這時點選「新增至限時動態」的圖示。

步驟 2：接著將該則留言向左滑動，會出現編輯選項，這時點選「新增至限時動態」的圖示。（T客邦提供）

步驟 3：該則留言會連同原文一起跳轉到限時動態編輯頁面。要特別注意，留言太長會無法完整呈現。

步驟 3：該則留言會連同原文一起跳轉到限時動態編輯頁面。要特別注意，留言太長會無法完整呈現。（T客邦提供）

步驟 4：然後就可以編輯原文與留言的大小及位置，不過兩者的圖層是無法更改的。

步驟 4：然後就可以編輯原文與留言的大小及位置，不過兩者的圖層是無法更改的。（T客邦提供）

步驟 5：點擊留言，系統還會跳出不同的背景顏色可選擇，編輯完成後即可分享。

步驟 5：點擊留言，系統還會跳出不同的背景顏色可選擇，編輯完成後即可分享。（T客邦提供）

步驟 6：其他使用者就可以看到分享的內容。而 IG 也會以訊息通知該用戶，留言已被分享至限時動態。

步驟 6：其他使用者就可以看到分享的內容。而 IG 也會以訊息通知該用戶，留言已被分享至限時動態。（T客邦提供）

延伸閱讀：IG管理必學｜5秒刪除裝置中不需要的帳號　從始省去切換帳號麻煩（點擊連結看原文）

+2

延伸閱讀：怎麼偷看對方IG限動不被發現？這小技巧可實現　還可用第三方軟件（點擊連結看原文）

+10
iPhone用家必學　6步驟輕鬆關閉App通知　惱人廣告推送不再出現Google雲端硬碟一鍵設定檔案權限　分享資料不一定要透過電郵新增iPhone鬧鐘失靈用戶怨聲載道　臨時解決方案有3種　解決鬧鐘不響AI助你圖片修改更智能更自動化　除退地外還能換背景　可免費試用Microsoft Edge內建網路測速工具　一文教你測試網路上下傳速度沒買YouTube會員也能令廣告消失？1個設定即做到　網民：真的可以微軟提供免費AI圖片產生器　GPT-4隨便用　更能生成16:9長方形圖蘋果官方證實iPhone鬧鐘不會響問題出在這裏　1招快速修復秒解決

【本文獲「T客邦」授權轉載。】

教學貼士
Instagram
T客邦