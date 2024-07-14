在IG不用截圖也能分享重點留言 6步驟輕鬆學會這動態轉發新功能
撰文：T客邦
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滑 Instagram 看到有趣的留言想要分享時，不用再截圖或是一個個傳給親友了！Instagram 在前陣子的一次更新中，加入了「將留言分享至限時動態」的功能，而在分享留言時，該則貼文也會一併被轉發到限時動態中，其他用戶則可以透過點擊查看原文。
不過要特別注意的是，目前一次僅能分享一則留言，且被分享的留言有字數限制。
如何將 IG 留言分享至限時動態？
步驟 1：在 IG 上看到想要分享的留言時，只要先點進留言區。
步驟 2：接著將該則留言向左滑動，會出現編輯選項，這時點選「新增至限時動態」的圖示。
步驟 3：該則留言會連同原文一起跳轉到限時動態編輯頁面。要特別注意，留言太長會無法完整呈現。
步驟 4：然後就可以編輯原文與留言的大小及位置，不過兩者的圖層是無法更改的。
步驟 5：點擊留言，系統還會跳出不同的背景顏色可選擇，編輯完成後即可分享。
步驟 6：其他使用者就可以看到分享的內容。而 IG 也會以訊息通知該用戶，留言已被分享至限時動態。
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