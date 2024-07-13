逐步教你管理iPhone自製貼圖庫　5秒鐘刪除重複多餘　從始不再亂

蘋果自 iOS 17 版本中首次加入了 iPhone 自製貼圖功能後，不少用戶便躍躍欲試，將照片提取主體並製作成貼圖，並為其加上可愛的特效。



製作完成的貼圖也會存在鍵盤中的貼紙圖庫中，只要開啟 iPhone 表情符號鍵盤就能將貼圖傳到通訊 App 或社群平台上跟朋友分享。不過假設你製作了太多貼圖，有些舊貼圖已不再使用，那麼便可批量刪除整理。

步驟 1：

第一步開啟任何一個可以輸入文字或取用鍵盤的 App，接著打開鍵盤後選擇「表情符號鍵盤」。（T客邦提供）

第一步開啟任何一個可以輸入文字或取用鍵盤的 App，接著打開鍵盤後選擇「表情符號鍵盤」。

步驟 2：

再來點選「時鐘」圖示，並點選其中的「貼圖庫」。（T客邦提供）

再來點選「時鐘」圖示，並點選其中的「貼圖庫」。

步驟 3：

下一步，長按任何一張自製貼圖。（T客邦提供）

下一步，長按任何一張自製貼圖。

步驟 4：

這時選擇「刪除」即可逐一刪掉不再使用的貼圖，若要一次刪除多張，則可選擇「重新排列」。（T客邦提供）

這時選擇「刪除」即可逐一刪掉不再使用的貼圖，若要一次刪除多張，則可選擇「重新排列」。

步驟 5：

此時會看到所有 iPhone 自製貼圖都在抖動，這時候便能在你想刪除的貼圖左上角點選「–」。（T客邦提供）

此時會看到所有 iPhone 自製貼圖都在抖動，這時候便能在你想刪除的貼圖左上角點選「–」。

步驟 6：

連續點擊即可達成快速批量刪除的需求。（T客邦提供）

連續點擊即可達成快速批量刪除的需求。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】