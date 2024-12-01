iOS 18有通話錄音新功能　iPhone支援機型與使用注意事項一文看清

隨著 iOS 18 的推出，Apple 為 iPhone 帶來了全新功能，其中最受矚目的新功能就是「通話錄音」。



這項新功能讓用戶在通話時，無需額外應用即可直接錄音，並自動儲存於「語音備忘錄」App中。這對於經常需要記錄重要電話內容的用戶來說是一大便利。此外，錄音檔案還能透過iCloud跨裝置同步，方便用戶在不同設備上隨時調用。

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iOS 18 支援哪些機型？

目前只支援iPhone機型，包括 iPhone XR、XS、11 系列以上。特別是 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，這兩款機型還支援新的「Apple Intelligence」功能，這些功能需要 A17 Pro 或更新的晶片才能運行。

iOS 18 通話錄音功能要如何啟用？

若要啟用通話錄功能，首先要確保您的設備已更新至 iOS 18.1 或以上版本。之後，前往設定 ＞ 電話 ＞ 通話錄音，找到並開啟「通話錄音」選項（此功能可能會因爲地區或版本不同而有所差異）。在通話中，點擊螢幕上的錄音圖示即可開始錄音，並會發出語音提示通知雙方錄音已開始。完成錄音後，檔案會自動保存在「備忘錄」應用程式中的「通話錄音」資料夾中。

1. 開啟iPhone電話錄音功能

開啟iPhone電話錄音功能

在 iOS 18 中，若要啟用通話錄音功能，只需在接聽或撥打電話時，從通話頁面的左上角點擊「通話錄音」按鈕即可開始錄音。

2. 錄音提示音

錄音提示音

當開始使用iPhone通話錄音後，畫面也會跳出通話顯示，並且雙方會聽見「將會錄製此通話」。

3. 即可開始通話錄音

即可開始通話錄音

iPhone 通話錄音如何儲存？

在 iOS 18 中，通話結束後，錄音檔案會自動儲存到「語音備忘錄」App，方便用戶隨時播放和管理錄音檔案。此外，錄音檔案還支援透過iCloud同步，這樣可以在其他支援的Apple裝置上聆聽，讓管理和存取錄音更加便利。錄音過程會通知雙方，以遵守相關法規。錄音完成後，音檔會自動儲存在「備忘錄」應用程式中的「通話錄音」資料夾，方便日後查看。

不過，要注意的是未經對方同意偷錄音小心觸法。

iOS 18 電話錄音通知可以關閉嗎？

而目前在 iOS 18 中，通話錄音功能的通知無法關閉。Apple在啟動通話錄音時會自動發出語音通知，這是為了確保隱私和遵守各國法律規定。在許多地區，進行通話錄音時需要告知所有通話雙方，因此Apple設計了不可關閉的錄音通知，以避免違反法規並保護用戶和通話對象的權益。

iOS 18 如何將通話錄音轉文字功能？

此外，若想將iPhone通話錄音的語音檔案轉成文字，現在不需要透過第三方App或軟體工具來轉換了！只要利用蘋果AI技術「Apple Intelligence」就能輕鬆地將錄音轉成文字。

哪些地區、國家可使用iOS 18 通話轉錄功能？

台灣、中國、日本、美國、英國、澳洲、加拿大、印度、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、墨西哥、西班牙、法國、德國、香港、巴西。

延伸閱讀：iPhone加強隱私 iOS 18新增隱藏+鎖定功能 一鍵藏起不再暴露（點擊連結看全文）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone電話錄音怎麼用？支援機型/啟用教學一次看】