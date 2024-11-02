AI影片新玩法　4個步驟輕鬆造出揉捏特效　更有多個範本讓你試玩

AI新創Pika Lab釋出「Pika 1.5」更新版本，氣球膨脹、切蛋糕及揉捏特效等你來玩！



這樣的揉捏特效你看過嗎？近期社群上出現許多溶解爆炸、揉捏擠壓、膨脹起飛等AI生成影片，新奇的效果不但可加入社群貼文讓人眼前一亮，還可以趁機捏爆討厭的人！AI新創Pika Lab網站「Pika.art」近期釋出「Pika 1.5」更新版本，只需上傳照片就能輕鬆實現所有天馬行空的想法，目前更有約20個特效範本供民眾使用，超逼真特效哪裡玩？如何使用？《網路溫度計DailyView》一文整理。

Pika Lab網站（Pika.art）

帶你玩最新AI特效「Pika.art」 隨時隨地想捏就捏！

Pika Lab近期以「Pika 1.5」的強大AI特效庫引發社群激烈討論，據官方發布的宣傳影片來看，此次更新不但升級了原先「指令生成」功能，還推出可讓影像違反物理原則的特效功能「Pikaffects」，輕鬆將平面物體變成可塑的立體模型，擬真效果搭配解壓音效超震撼！快跟著以下4個步驟，快速生成專屬影片。

Pika Lab網站近期釋出「Pika 1.5」更新版本（Pika.art）

Step 1. 打開「Pika.art」網頁，登入帳號。

Step 2. 找到特效「Squish it」並點選「Image」，從相簿圖庫中挑選、上傳欲套用AI特效的相片。

Step 3. 點擊星號圖標，在「My library」中排隊等待影片生成。

Step 4.影片生成後，點選「Download」儲存。

加入相片，便可讓AI生成有趣影片（Pika.art）

齊來看看官方的有趣實例：

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Pika Lab是什麼？更新重點一次看

新創AI公司「Pika Lab」主要透過網頁提供生成式AI服務，幫助用戶輕鬆製作高品質的動畫、影片，不但可以根據文字描述或上傳的圖片生成各種風格的短影片，甚至能進階編輯更多細節，就算是毫無影片編輯基礎的用戶也能快速創作出帶有專業效果的作品，讓創意能在最短的時間內實現。

透過簡單易用的界面和強大的「Pikaffects」特效庫，用戶能通過上傳圖片或輸入文本指令，快速生成具有專業質感和創意效果的影片內容。「Pika 1.5」更新版本強調低門檻創作，讓普通用戶能輕鬆製作出有趣、抽象、易於傳播的社群媒體短片，任何人都有機會成為影音創作者！

美妝YouTuber「Mindy」也跟上這股熱潮，在社群平台IG發布由Pika製作而成的AI影片，以不同姿勢、造型紀錄每日穿搭，展現這類AI影片不同的可能性。

此次「Pika 1.5」的發布，著重更新在以下六點，絕對是AI生成工具在易用性、趣味性的一大進步：

1、 Pikaffects特效庫：提供了一系列預設的特效模板，如「膨脹」、「擠壓」、「壓碎」、「爆炸」、「融化」及「蛋糕化」，可輕鬆運用AI特效創造有趣的影片效果。

2、智能識別與應用：能自動識別影片中的對象，透過智能學習、應用所選擇的特效。

3、新道具添加：特效中可以插入新道具，如液壓機、手和刀，增加影片的趣味性和真實感。

4、動態影片生成：支持生成包含動態動作的高品質短片片段，如跑步、滑板等。

5、電影級鏡頭控制：用戶可用新增的運動控制功能捕捉動態鏡頭，如子彈時間、眩暈效果等。

6、靈活性和創造力：用戶可以通過文本提示直接控制鏡頭運動、風格和特效，提供更多的創作自由度。

需要注意的是，目前因網站測試人數過多，需要特殊指令的圖片生成影片，須耐心等候；「Pikaffects」特效功能的生成速度較快，不過經《網路溫度計DailyView》記者實測發現，每個Google帳號的前2張圖片生成之後，需要等待的時間會拉至3天以上，建議網友每生成2張圖片就轉換帳號。

製作特殊指令的圖片生成影片，須耐心等候（Pika.art）

延伸閱讀：AI生成圖片功能可製作專業產品宣傳照？5分鐘速成方法一文學會（點擊連結看全文）

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