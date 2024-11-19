iPhone超強拍照實力竟因1理由被藏起來？一鍵開啟4,800萬像素模式

撰文：T客邦
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iPhone 15 的主鏡頭具有 4,800 萬像素，但其實在預設中，iPhone 不會自動設定在最高像素拍照，而是會用較低的 2,400 萬像素做拍照，以節省空間。

如果要使用最高像素拍照，需要透過一些設定，去開啟相機的最高像素功能，才能拍攝出 4,800 萬像素的照片。

開啟iPhone最高像素功能

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步驟 1：

在「設定」頁面中找到「相機」。

步驟 1：在「設定」頁面中找到「相機」。（T客邦提供）

步驟 2：

進入頁面之後點選「格式」。

步驟 2：進入頁面之後點選「格式」。（T客邦提供）
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步驟 3：

在格式頁面裡找到「預設專業格式」。

步驟 3：在格式頁面裡找到「預設專業格式」。（T客邦提供）

步驟 4：

點選預設專業格式後，在三個選項中選取「JPEG 最高（高達 48 MP）」

步驟 4：點選預設專業格式後，在三個選項中選取「JPEG 最高（高達 48 MP）」（T客邦提供）

步驟 5：

進入相機頁面，找到右上角的「JPEG 最高」並點開。

步驟 5：進入相機頁面，找到右上角的「JPEG 最高」並點開。（T客邦提供）

步驟 6：

完成後，「JPEG 最高」的斜槓會消失，這時就可以拍出最高 4800 萬像素的照片了。

步驟 6：完成後，「JPEG 最高」的斜槓會消失，這時就可以拍出最高 4800 萬像素的照片了。（T客邦提供）

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】

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