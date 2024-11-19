iPhone超強拍照實力竟因1理由被藏起來？一鍵開啟4,800萬像素模式
撰文：T客邦
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iPhone 15 的主鏡頭具有 4,800 萬像素，但其實在預設中，iPhone 不會自動設定在最高像素拍照，而是會用較低的 2,400 萬像素做拍照，以節省空間。
如果要使用最高像素拍照，需要透過一些設定，去開啟相機的最高像素功能，才能拍攝出 4,800 萬像素的照片。
開啟iPhone最高像素功能
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步驟 1：
在「設定」頁面中找到「相機」。
步驟 2：
進入頁面之後點選「格式」。
步驟 3：
在格式頁面裡找到「預設專業格式」。
步驟 4：
點選預設專業格式後，在三個選項中選取「JPEG 最高（高達 48 MP）」
步驟 5：
進入相機頁面，找到右上角的「JPEG 最高」並點開。
步驟 6：
完成後，「JPEG 最高」的斜槓會消失，這時就可以拍出最高 4800 萬像素的照片了。
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