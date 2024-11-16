在Chrome中替換搜尋引擎成ChatGPT Search　即時讓AI來解答你難題

OpenAI推出ChatGPT Search， 能在Google Chrome、微軟Edge瀏覽器安裝擴充功能使用，還有一招簡易設定，免安裝就能使用！



ChatGPT Search功能可以替換Google Search、微軟Bing搜尋了！

OpenAI近日推出ChatGPT Search功能， 用戶能夠直接使用ChatGPT進行搜尋、生成內容，不需透過傳統搜尋引擎如Google Search、微軟Bing根據結果網址逐條找答案。

ChatGPT Search功能也能在Google Chrome、微軟Edge瀏覽器直接安裝使用，Open AI表示，這項功能首波開放為 ChatGPT Plus、Team 的付費用戶，以及OpenAI 搜尋功能原型 SearchGPT 等待名單的使用者﹐企業和教育版用戶為下一波開放對象，並預計在未來幾個月內向所有免費用戶推出。

在正式推出前，該怎麼安裝擴充功能？如何免安裝設定ChatGPT Search搜尋捷徑？完整步驟一次看！

在Chrome中使用ChatGPT Search：

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在Google Chrome瀏覽器設置ChatGPT 搜尋

對於Google Chrome 的使用者來說，OpenAI 為 Chrome 推出了專屬的瀏覽器擴充功能，使用者只需下載安裝 ChatGPT Search擴充功能，系統便會自動設定完成。

但是，想保留Google原本功能怎麼辦？根據《富比士》，使用者可以將 ChatGPT Search添加到 Chrome 的「搜尋捷徑」中，無需下載擴充功能，使用者只需在網址列輸入簡短的指令，然後打出搜尋詞，即可直接使用ChatGPT Search進行搜尋，步驟如下：

1. 打開 Chrome 設定。

2. 在左側列表中選擇「搜尋引擎」

3. 點擊「管理搜尋引擎和網站搜尋」

4. 找到「網站搜尋」下，點擊「新增」

5. 將名稱更改為「ChatGPT」

6. 設置搜尋快捷方式為「@chatgpt」或其他指令

7. 將 URL 更改為「https://chatgpt.com/?q=%s」，然後點擊「新增」



在Google設定中管理搜尋引擎，就能在不用安裝擴充功能的情況下使用Chatgpt Search功能。（Google）

完成以上步驟後，就能在網址列輸入像是「@chatgpt 今天天氣如何」的搜尋詞，按下空白鍵後，就能看到網址列顯示「使用 ChatGPT 搜尋」。

搜尋快捷方式設定完畢後，只要在網址列打出「@chatgpt」，就能打出像要查詢的內容並由Chatgpt生成。（Google）

在微軟Edge瀏覽器中設置 ChatGPT 搜尋

微軟Edge瀏覽器的用戶在安裝ChatGPT擴充功能時，可能會遇到阻擋訊息：「若要協助保護您的瀏覽器設定，Microsoft Edge會關閉下列延伸模組ChatGPT search」，這時需點擊灰色的「開啟」按鈕，就能使用 ChatGPT 搜尋作為預設引擎。

點擊灰色按鈕「開啟」，就能成功安裝Chatgpt Search功能。 （Microsoft Edge）

此外，Edge也提供了搜尋捷徑的快捷功能，在不更改預設引擎的情況下，添加ChatGPT搜尋引擎，完整步驟如下：

1. 打開 Microsoft Edge 設定。

2. 在左側列表中選擇「隱私權、搜尋和服務」

3. 滑到最下方的「服務」

4. 找到「網址列與搜尋」，點擊「管理搜尋引擎」裡的「新增」選項

5. 將名稱更改為「ChatGPT」

6. 設置搜尋快捷方式為「@chatgpt」或其他指令

7. 將 URL 更改為「https://chatgpt.com/?q=%s」，然後點擊「新增」



使用搜尋捷徑的方式，可不需額外下載擴充功能。（Microsoft Edge）

其他瀏覽器設置：Safari、Firefox、Vivaldi

至於其他瀏覽器如Safari、Firefox以及Vivaldi，設置限制較多。

例如，Safari 目前僅支持五個預設搜尋引擎提供商，並不包括 ChatGPT。此外，ChatGPT 搜尋引擎還未能與Safari 的搜尋捷徑功能相容使用，因此使用Safari的用戶目前仍須自行開啟網站使用ChatGPT。

Firefox 雖然允許用戶更改預設搜尋引擎，但目前OpenAI還未開發出相容的擴充功能。

至於 Vivaldi 瀏覽器，同樣基於與Google Chrome的 Chromium 引擎，但根據報導實際安裝 ChatGPT 搜尋擴充功能時，並未能成功更改預設搜尋引擎。

不過，使用者仍可透過添加搜尋捷徑的方式，將 ChatGPT 加入到搜尋引擎列表中，並設為預設引擎，在網址列輸入問題就能由ChatGPT為你解答。

（註：現時香港區並不支援ChatGPT，但仍可以透過VPN跨區連接使用）

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】