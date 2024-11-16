在Chrome中替換搜尋引擎成ChatGPT Search 即時讓AI來解答你難題
OpenAI推出ChatGPT Search， 能在Google Chrome、微軟Edge瀏覽器安裝擴充功能使用，還有一招簡易設定，免安裝就能使用！
ChatGPT Search功能可以替換Google Search、微軟Bing搜尋了！
OpenAI近日推出ChatGPT Search功能， 用戶能夠直接使用ChatGPT進行搜尋、生成內容，不需透過傳統搜尋引擎如Google Search、微軟Bing根據結果網址逐條找答案。
ChatGPT Search功能也能在Google Chrome、微軟Edge瀏覽器直接安裝使用，Open AI表示，這項功能首波開放為 ChatGPT Plus、Team 的付費用戶，以及OpenAI 搜尋功能原型 SearchGPT 等待名單的使用者﹐企業和教育版用戶為下一波開放對象，並預計在未來幾個月內向所有免費用戶推出。
在正式推出前，該怎麼安裝擴充功能？如何免安裝設定ChatGPT Search搜尋捷徑？完整步驟一次看！
在Chrome中使用ChatGPT Search：
在Google Chrome瀏覽器設置ChatGPT 搜尋
對於Google Chrome 的使用者來說，OpenAI 為 Chrome 推出了專屬的瀏覽器擴充功能，使用者只需下載安裝 ChatGPT Search擴充功能，系統便會自動設定完成。
但是，想保留Google原本功能怎麼辦？根據《富比士》，使用者可以將 ChatGPT Search添加到 Chrome 的「搜尋捷徑」中，無需下載擴充功能，使用者只需在網址列輸入簡短的指令，然後打出搜尋詞，即可直接使用ChatGPT Search進行搜尋，步驟如下：
1. 打開 Chrome 設定。
2. 在左側列表中選擇「搜尋引擎」
3. 點擊「管理搜尋引擎和網站搜尋」
4. 找到「網站搜尋」下，點擊「新增」
5. 將名稱更改為「ChatGPT」
6. 設置搜尋快捷方式為「@chatgpt」或其他指令
7. 將 URL 更改為「https://chatgpt.com/?q=%s」，然後點擊「新增」
完成以上步驟後，就能在網址列輸入像是「@chatgpt 今天天氣如何」的搜尋詞，按下空白鍵後，就能看到網址列顯示「使用 ChatGPT 搜尋」。
在微軟Edge瀏覽器中設置 ChatGPT 搜尋
微軟Edge瀏覽器的用戶在安裝ChatGPT擴充功能時，可能會遇到阻擋訊息：「若要協助保護您的瀏覽器設定，Microsoft Edge會關閉下列延伸模組ChatGPT search」，這時需點擊灰色的「開啟」按鈕，就能使用 ChatGPT 搜尋作為預設引擎。
此外，Edge也提供了搜尋捷徑的快捷功能，在不更改預設引擎的情況下，添加ChatGPT搜尋引擎，完整步驟如下：
1. 打開 Microsoft Edge 設定。
2. 在左側列表中選擇「隱私權、搜尋和服務」
3. 滑到最下方的「服務」
4. 找到「網址列與搜尋」，點擊「管理搜尋引擎」裡的「新增」選項
5. 將名稱更改為「ChatGPT」
6. 設置搜尋快捷方式為「@chatgpt」或其他指令
7. 將 URL 更改為「https://chatgpt.com/?q=%s」，然後點擊「新增」
其他瀏覽器設置：Safari、Firefox、Vivaldi
至於其他瀏覽器如Safari、Firefox以及Vivaldi，設置限制較多。
例如，Safari 目前僅支持五個預設搜尋引擎提供商，並不包括 ChatGPT。此外，ChatGPT 搜尋引擎還未能與Safari 的搜尋捷徑功能相容使用，因此使用Safari的用戶目前仍須自行開啟網站使用ChatGPT。
Firefox 雖然允許用戶更改預設搜尋引擎，但目前OpenAI還未開發出相容的擴充功能。
至於 Vivaldi 瀏覽器，同樣基於與Google Chrome的 Chromium 引擎，但根據報導實際安裝 ChatGPT 搜尋擴充功能時，並未能成功更改預設搜尋引擎。
不過，使用者仍可透過添加搜尋捷徑的方式，將 ChatGPT 加入到搜尋引擎列表中，並設為預設引擎，在網址列輸入問題就能由ChatGPT為你解答。
（註：現時香港區並不支援ChatGPT，但仍可以透過VPN跨區連接使用）
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【本文獲「數位時代」授權轉載。】