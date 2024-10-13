iPhone也能一鍵啟動Google Lens功能？6個步驟設定但有1條件限制

撰文：T客邦
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Google 智慧鏡頭也就是 Google Lens，是結合 AI 圖像辨識及搜尋功能，只要圖像清晰可見，Google 智慧鏡頭就對該物體完成辨識並搜尋相關資料，在 Android 手機及 iPhone 上都可以使用。

不過 iPhone 需要先下載「Google」App，之後在搜尋介面的輸入欄位的右上方，找到相機圖示才能使用。如果覺得操作過程太麻煩，則可透過捷徑來一鍵啟動。

使用捷徑，能更快啟動Google Lens功能。（T客邦提供）

如何在 iPhone 一鍵開啟 Google 智慧鏡頭？

步驟 1：

確定 iPhone 已安裝 Google App 後，開啟「捷徑」功能，並選擇右上方的「+」。

步驟 1：確定 iPhone 已安裝 Google App 後，開啟「捷徑」功能，並選擇右上方的「+」。（T客邦提供）

步驟 2：

接著按下「加入動作」。

步驟 2：接著按下「加入動作」。（T客邦提供）

步驟 3：

在搜尋框輸入「Google」，以快速找到「開啟 Google 智慧鏡頭」。

步驟 3：在搜尋框輸入「Google」，以快速找到「開啟 Google 智慧鏡頭」。（T客邦提供）

步驟 4：

在確定為「開啟 Google 智慧鏡頭」後，按下「完成」。

步驟 4：在確定為「開啟 Google 智慧鏡頭」後，按下「完成」。（T客邦提供）

步驟 5：

回到徑捷的頁面，可見「開啟 Google 智慧鏡頭」，日後要使用時，只要點選此處。

步驟 5：回到徑捷的頁面，可見「開啟 Google 智慧鏡頭」，日後要使用時，只要點選此處。（T客邦提供）

步驟 6：

在啟動 Google 智慧鏡頭時，只要完成辨識，就可以提供搜尋到的相關資料。

步驟 6：在啟動 Google 智慧鏡頭時，只要完成辨識，就可以提供搜尋到的相關資料。（T客邦提供）

延伸閱讀：iPhone語音隔離功能　6步驟讓你通話無雜音：通話狀態中才能開啟（點擊連結看全文）

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