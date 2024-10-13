iPhone也能一鍵啟動Google Lens功能？6個步驟設定但有1條件限制
撰文：T客邦
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Google 智慧鏡頭也就是 Google Lens，是結合 AI 圖像辨識及搜尋功能，只要圖像清晰可見，Google 智慧鏡頭就對該物體完成辨識並搜尋相關資料，在 Android 手機及 iPhone 上都可以使用。
不過 iPhone 需要先下載「Google」App，之後在搜尋介面的輸入欄位的右上方，找到相機圖示才能使用。如果覺得操作過程太麻煩，則可透過捷徑來一鍵啟動。
如何在 iPhone 一鍵開啟 Google 智慧鏡頭？
步驟 1：
確定 iPhone 已安裝 Google App 後，開啟「捷徑」功能，並選擇右上方的「+」。
步驟 2：
接著按下「加入動作」。
步驟 3：
在搜尋框輸入「Google」，以快速找到「開啟 Google 智慧鏡頭」。
步驟 4：
在確定為「開啟 Google 智慧鏡頭」後，按下「完成」。
步驟 5：
回到徑捷的頁面，可見「開啟 Google 智慧鏡頭」，日後要使用時，只要點選此處。
步驟 6：
在啟動 Google 智慧鏡頭時，只要完成辨識，就可以提供搜尋到的相關資料。
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