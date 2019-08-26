網民妙改iPhone ID竟收到AirDrop福利圖　傳送者主動網上相認？

由iPhone個人熱點衍生發展而來的AirDrop功能，真是令人又愛又恨。AirDrop傳送照片和影片，與及傳播資訊的確好方便。特別近日收到很多活動的有用宣傳資料，都在公共場所或乘搭交通工具時經市民主動分享。只是AirDrop也助長無聊人好事之徒亂向陌生的手機傳送不雅圖片，雖然可以拒絕但都好無謂，可見功能有利有弊。記者個人來講都覺得AirDrop就是「難為知己難為敵」的典範吧！
iPhone的AirDrop功能被濫用，好容易淪為好事之徒、心理變態者傳播不雅內容的缺口；要是用得好，竟可變成收取「禮物」、「福利」的小煙囪！
大家都知iPhone ID可以自訂，有些人士就故意改一些搞笑的、特別的名稱引人注意。有Twitter網民將iPhone ID耳成某稱呼後，就收到福利照，他將此事在Twitter上分享後，竟意外跟當初send相給他的陌生人相認！只能話霑叔話齋「世界真細小小小小，小得真奇妙妙妙」真係錯唔晒！
『猫の画像ください』を端末の名前ににし— 百花 繚乱 (@ryouran2525) August 21, 2019
知らない人からエアドロップで猫画像もらう危険な遊びをしてます。
電車内で沢山くれた人、
ありがとうw pic.twitter.com/ZcsPzhV4QK
一位相信是任職司儀的Twitter用戶「百花繚亂」（百花 繚乱，Twitter@ryouran2525）近日嘗試將手機名稱（iPhone ID）改成「請傳貓相給我」。之後他真是在鐵路上收到陌生人AirDrop傳來的貓相！
百花繚亂把iPhone改此ID，開放熱點或AirDrop時附近的人搜尋就會見到此稱呼。
百花繚亂把iPhone改此ID，開放熱點或AirDrop時附近的人搜尋就會見到此稱呼。百花繚亂原先以為改個要求貓相的ID會無人理睬，想不到鐵路上的陌生人發現有人主動要求貓相，便熱情地一炮過給予13張萌貓相。
百花繚亂原先以為改個要求貓相的ID會無人理睬，想不到鐵路上的陌生人發現有人主動要求貓相，便熱情地一炮過給予13張萌貓相。
百花繚亂將小實驗的「成果」在Twitter推文分享，5日內已累積了3.5萬人讚好、1.5萬人轉推。大量網民在留言區貼自家貓咪的可愛寫真回應推主。奇妙的事情就發生了，當初在鐵路車廂中傳送可愛貓咪照片的陌生人「ACT.Χ」（Twitter@actact0920）竟回應了百花繚亂的帖文，終於相認了！
あー!!こないだ電車でうちの白と黒の写真送りましたぁ!! pic.twitter.com/DHzAd8DTV9— ACT.Χ (@actact0920) August 22, 2019
百花繚亂起先都有點疑惑地反問該位網民是否真的send貓相給他的人。ACT.Χ馬上以一張黑色家貓相回覆，那張相應該是包括當日AirDrop的13張寫真中。百花繚亂確信ACT.Χ是真「恩公」了，驚嘆如此網上相認是奇蹟。（點擊放大圖片細睇）：
「世界真細小小小」真係無唱錯。只能話緣分就是如此奇妙，有緣搭到同一班車、又有緣在Twitter睇到一個post相認到。
有人講笑說會傳這張奸貓相給推主百花繚亂。（twitter.com/kyochis7）