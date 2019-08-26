網民妙改iPhone ID竟收到AirDrop福利圖　傳送者主動網上相認？

由iPhone個人熱點衍生發展而來的AirDrop功能，真是令人又愛又恨。AirDrop傳送照片和影片，與及傳播資訊的確好方便。特別近日收到很多活動的有用宣傳資料，都在公共場所或乘搭交通工具時經市民主動分享。只是AirDrop也助長無聊人好事之徒亂向陌生的手機傳送不雅圖片，雖然可以拒絕但都好無謂，可見功能有利有弊。記者個人來講都覺得AirDrop就是「難為知己難為敵」的典範吧！

iPhone的AirDrop功能被濫用，好容易淪為好事之徒、心理變態者傳播不雅內容的缺口；要是用得好，竟可變成收取「禮物」、「福利」的小煙囪！

大家都知iPhone ID可以自訂，有些人士就故意改一些搞笑的、特別的名稱引人注意。有Twitter網民將iPhone ID耳成某稱呼後，就收到福利照，他將此事在Twitter上分享後，竟意外跟當初send相給他的陌生人相認！只能話霑叔話齋「世界真細小小小小，小得真奇妙妙妙」真係錯唔晒！

一位相信是任職司儀的Twitter用戶「百花繚亂」（百花 繚乱，Twitter@ryouran2525）近日嘗試將手機名稱（iPhone ID）改成「請傳貓相給我」。之後他真是在鐵路上收到陌生人AirDrop傳來的貓相！

百花繚亂把iPhone改此ID，開放熱點或AirDrop時附近的人搜尋就會見到此稱呼。

百花繚亂把iPhone改此ID，開放熱點或AirDrop時附近的人搜尋就會見到此稱呼。百花繚亂原先以為改個要求貓相的ID會無人理睬，想不到鐵路上的陌生人發現有人主動要求貓相，便熱情地一炮過給予13張萌貓相。

百花繚亂原先以為改個要求貓相的ID會無人理睬，想不到鐵路上的陌生人發現有人主動要求貓相，便熱情地一炮過給予13張萌貓相。

百花繚亂將小實驗的「成果」在Twitter推文分享，5日內已累積了3.5萬人讚好、1.5萬人轉推。大量網民在留言區貼自家貓咪的可愛寫真回應推主。奇妙的事情就發生了，當初在鐵路車廂中傳送可愛貓咪照片的陌生人「ACT.Χ」（Twitter@actact0920）竟回應了百花繚亂的帖文，終於相認了！

百花繚亂起先都有點疑惑地反問該位網民是否真的send貓相給他的人。ACT.Χ馬上以一張黑色家貓相回覆，那張相應該是包括當日AirDrop的13張寫真中。百花繚亂確信ACT.Χ是真「恩公」了，驚嘆如此網上相認是奇蹟。（點擊放大圖片細睇）：

「世界真細小小小」真係無唱錯。只能話緣分就是如此奇妙，有緣搭到同一班車、又有緣在Twitter睇到一個post相認到。