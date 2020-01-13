英國青年打機期間癲癇發作 美國「戰友」5千里外報警越洋救命

據英國兩份報章網站報道，一名英國青年懷疑打機時遇上癲癇症發作，與他透過網上通訊的美國「戰友」發現狀況，由美國致電英國警方報案，真實救回這位英國打機戰友的生命！

英國 BBC News 及 利物浦 Liverpool ECHO 兩家網上媒體日前同日報道，英國威德尼斯市（Widnes）17歲少年 Aidan Jackson 於2020年1月2日，與網友打機時突然癲癇發作，同時與Aidan並肩作戰的20歲美國女「戰友」Dia Lathora，發現Aidan出現狀況，透過電話從身在美國德克薩斯州（Texas）致電地區緊急熱線報警召喚救援服務，真實地救回Aidan性命，據報度，Aidan母親表示他送院後情況好轉，並感謝Dia臨危不亂，冷靜地求援終能救回一個危急病人。

英國少年 Aidan Jackson打機期間疑突然癲癇發作生命危在旦夕，幸得「戰友」千里相救！ 【Livepool ECHO】

據Liverpool ECHO報道，事發時 Aidan Jackson 父母（48歲的Caroline和丈夫Steve Jackson）在家中樓下看電視，發現屋外道路上出現了兩輛正閃燈的警車，加上有3名警員拍門，才知道兒子在家中樓上的房間出事；其父母表示沒有報警，但警員表示他們接報該地址上有位男性突然昏迷，更表示電話是從美國打出，於是立即去檢查並帶同警員上樓，才發現Aidan在睡房中出現癲癇症狀並倒臥房中，並仍然戴著耳機，正在通話的正是發現Aidan出現狀況的美國網友Dia Lathora，Dia亦在通話中表示在她跟Aidan的對話突然停止，雖然擔心Aidan有事，但手上只有Aidan地址的Dia在網上找到最接近當地的柴郡（Cheshire）緊急服務熱線，Aidan被送往當地醫院，經診治及多項檢查下在第二天平安出院。

冷靜地救回打機戰友一命的Dia，在5千公里外的美國德州越洋報警救「同袍」 【BBC News截圖】

來自德克薩斯州的20歲Dia Lathora接受英國BBC訪問時表示，當時正一起打機的Dia及Aidan正在交談，但Aidan突然停止回應並消失，她在擔心之下，亦不忘立即透過互聯網找出歐盟中可用的緊急求助電話，並從5千公里外的德克薩斯州致電當地。而事發時，Aidan仍然是戴上耳機與網友交談中，結果在Aidan出事後約40分鐘便找到緊急救援，Aidan媽媽形容事件是奇蹟，並感謝Dia的冷靜處理及迅速的反應，令兒子能快速獲得急救。

Aidan患上了過度活躍及亞斯伯格症，一直參與為社區籌款安裝心臟除顫器。右為Aidan的媽媽。 【Livepool ECHO】

據Jackson太太表示，Aidan 為「專注力失調及過度活躍症」（Attention Deficit and Hyperactivity Disorder，ADHD）及亞斯伯格症候群（Asperger Syndrome，AS）患者，在2019年5月亦曾經出現同樣的癲癇病發情況。

資料來源：BBC News、Liverpool ECHO