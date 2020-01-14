USJ Super Nintendo World智能手帶＋手機！變身瑪利奧大冒險

【日本大阪Super Nintendo World（超級任天堂世界）新消息】以馬利奧兄弟（孖寶兄弟）為主題的日本環球影城Super Nintendo World園區又有新「花臣」，據報將可用智能手帶玩遊戲，讓玩家親身走入馬利奧兄弟世界收集「金幣」。

斥資600億日圓興建的Super Nintendo World，預計於2020年東京奧運前開幕，以配合奧運盛事。園內除了有大量任天堂主題遊戲，原來更有令人驚喜的遊戲！

出席了今日（1月14日）舉行、Super Nintendo World新元素發布會的彭博駐東京記者Kurumi Mori透露，園內將有「真人電子遊戲」，就是透過稱為「Power Up Band」的智能手帶與手機App同步，讓人恍如置身於遊戲世界中，玩家可像馬利奧一樣收集「金幣」，並與園內其他玩家競爭。

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"A life-size, living video game" -- Thierry Coup shows us the new app used to enjoy Super Nintendo World with a wrist band, touting an interactive experience #Nintendo pic.twitter.com/n468l5elnO — Kurumi Mori (@rumireports) January 14, 2020

當然，玩家收集的「金幣」只是電子金幣。而手機App可看到遊戲風格的俯視圖，幫助玩家尋找景點，亦可創建個人資料檔案成解鎖成就，名副其實是解鎖「人生成就」。

不過，暫未知收集的「金幣」有何作用，或許可以換取獎品，例如瑪利奧紀念品或以任天堂為主題的獎勵。

但作為任天堂迷，可以像瑪利奧般收集「金幣」，的確是驚喜，未知未來是否有吃香菇變大之類的遊戲呢？

知多些：Super Nintendo World將有孖寶賽車？

斥資600億日圓興建的Super Nintendo World，內有大量任天堂主題的機動遊戲。之前已傳出將有Mario Kart孖寶賽車、Donkey Kong過山車等。而動工至今Super Nintendo World已局部成形，新照片顯示，主題公園內有着如同Super Mario Land系列的遊戲平台建築，著名過關旗桿、「1-UP」街區等已一起出現↓↓↓（點小圖放大看）