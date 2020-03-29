平買動物之森／動物森友會｜$320買Switch大作步驟教學　有5%回贈

【320蚊平買動物之森／動物森友會】最近Switch《動物之森／動物森友會》熱爆全城，亦出現了搶購炒風，由原本近四百元的遊戲，炒至五百多元，仍然不乏玩家搶購。其實大家可以考慮網購數碼版本，以正價購入外，讀碟速又快一點，又不會益炒家，何樂而不為。如果大家已加入了Nintendo Online服務，更可以更平的方法購入，平至320蚊左右就可以購入《動物之森／動物森友會》外，亦可以購買其他任天堂遊戲，包括《Mario Kart》、《Mario Odyssey》、《Lugui Mansion 3》等，就連未來推出的Switch大作都可以預訂定，不再怕捱炒價。

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購買下載版遊戲不用「食炒價」，又可以安坐家居不用外出，一舉兩得。（林勇攝）

加入Nintendo Online會員的購Game優惠

無論大家加入了那一個國家的Nintendo Online會員，包括香港、日本或歐美國家的Nintendo Online會員，都可以享受購買遊戲優惠。不過大家於Switch eShop上線時，會發現不是數碼版遊戲大都需要四百多元嗎？何來三百幾蚊就買到？其實，如果大家已是Nintendo Online會員，便可以購買「2 games vouchers」，只需要以特價的價錢就可以購買2款任天堂出品的Switch大作。或許有些玩家早已發現，如日本eShop就可以9980日圓購入2 games券，以最近匯率計算大約$715（3月29日匯率），平均一隻遊戲$360左右。雖然都已經算很便宜，但如果考慮其他更低匯率的國家的話，今次記者就建議大家去「澳洲」eShop購買！計返最近的匯率，大約$640便可以購入2隻games，一隻game平均只需$320，再平多幾十蚊，絕對賺到盡！

要玩Switch遊戲online模式點都要加入會員才可，大可以找多個朋友夾「家庭計劃」，每人只需數十元一年。（Nintendo香港）

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