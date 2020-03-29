【動物之森／動物森友會】攻略　3月昆蟲圖鑑 特殊出現及捕捉方法

【《動物之森／集合啦！動物森友會》攻略】Switch動物之森（Animal Crossing: New Horizons）的昆蟲捕捉比起魚類簡單得來，不過牠們很多也有特殊的出現方法，以下就提供3月份北半球的攻略指引：

特定昆蟲出現及捕捉法：

動物森友會的昆蟲會受到環境因素而出現，只要滿足到條件以及時間帶適合便很大機會出現。3月份(北半球)之後會消失的昆蟲只有大藍閃蝶，還未捐博物館的記得要拿去捐一下，其餘的昆蟲都會繼續在4月份出現，所以休閒地捕捉也問題不大。以下提供一些特別情況出現的，其餘一般的出現地點及時間帶可參考文末圖鑑描述。

鳥鴉鳳蝶：

會被深色的花所吸引，所以需要先種出黑色或紫色的花，最簡單便是將紅色花放在一起(風信子不行)。每日淋一淋花，隨機便會配種出現黑色。

黃蜂：

隨著蜂蜜掉落而出現，會追著你叮的黃蜂。捕捉方法是先拿著捕蟲網才搖樹。正面的向樹方面搖，一旦跌落蜂蜜並出現，就向左方或右方揮捕蟲網便捉到。

螻蛄：

遊戲時會聽到有昆蟲在呱呱叫，其實就是螻蛄。要仔細聽清楚牠的聲音方向，然後在最大聲的位置用鏟子挖出來，之後再轉捕蟲網捉。

星天牛：

用鐵斧頭砍斷樹後，留下樹根在地上就會隨機出現。

螞蟻：

出現條件是壞掉的大頭菜。在星期日買大頭菜後，賣出時特別留10棵不賣，一直等到星期日壞掉，之後放在地上便可引誘螞蟻出來。邢道的改時間向前1小時都會立即壞掉。

蒼蠅：

把垃圾放在地上就會隨機出現，垃圾包括空罐、長靴、輪胎、壞掉的大頭菜。

3月北半球全昆蟲圖鑑 (27種，依圖鑑順序）：

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