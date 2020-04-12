iPhone 螢幕時間　管理小朋友上網打機時間唔怕唔交功課

復課無期，小朋友日日掛住打機？iPhone、iPad 其實有「螢幕時間」功能，可以分析小朋友平日上網、打機習慣，讓父母設定 iOS 裝置不同 Apps 的使用時間，就不用擔心小朋友每日在家，瘋狂打機上網，荒廢學業。

學校復課無期，擔心小朋友日日攞住 iPhone 打機？可能有不少父母無法 work from home，但又擔心家中小朋友賦閒在家，終日以手機、平板跟朋友聊天、打機、上網煲劇。

父母可以利用 iOS 螢幕時間功能，去了解及管理小朋友以 iPhone、iPad 上網、打機、社交等的時間。（Apple）

↓↓↓↓ iOS 裝置 螢幕時間功能 ↓↓↓↓

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其實小朋友使用 iPhone、iPad 等 iOS 裝置，家長可以簡單透過「螢幕時間」功能，去了解小朋友平日在家使用手機的習慣，不論是使用社交軟件、打機，甚至瀏覽過的網站，每日使用的時間和長度都一目了然。家長更可以利用「螢幕時間」中的各項功能，去管理小朋友自由使用 iOS 裝置的時間。

↓↓↓↓ Apple TV+ 為小朋友原創的兒童節目 ↓↓↓↓

另外在停課期間，家長可以訂購 Apple TV+，為小朋友提供有教育意義的原創兒童節目。當中包括由《芝麻街》班底製作的《歡樂小幫手 Helpsters》，小朋友可以從節目中，學到簡單的編碼（coding）概念。《幽靈寫手 Ghostwriter》讓小朋友可以從另一個角度，認識《愛麗絲夢遊仙境》、《The Jungle Book》的巨著。《史諾比上太空 Snoopy in Space》是 Apple TV+ 的原創故事，講述大人細路都喜愛的史諾比成為美國太空總署太空人的故事。

Apple TV+ 正式推出 香港收費及免費一年訂閱方法教學

父母可以透過「家人共享」功能，跟最多 6 位家庭成員分享 Apple TV+ 訂閱服務，小朋友可一邊收看富教育意義的節目，一邊學習英語。