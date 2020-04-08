iOS 13.4現重大錯誤！蘋果急推iOS 13.4.1修正　受影響機型一覽

【iOS 13.4.1更新】Apple（蘋果）推出iOS 13.4及iPadOS 13.4才兩周，又再緊急推出iOS 13.4.1及iPadOS 13.4.1更新，修正多項重大問題。

今次iOS 13.4及iPadOS 13.4更新，主要修正了無法與部份舊裝置進行FaceTime 通話，以及「藍牙」等問題，iPad方面則再有一個問題要解決。

受影響機型如下：

↓↓↓ iOS 13.4及iPadOS 13.4主要修正問題（點小圖放大看） ↓↓↓

iOS 13.4正式版！新增多項驚喜功能 iPad變超強

其實iOS 13.4本身已修正了多項bugs及有多項超正功能，除了增加9款Memoji貼圖、直接從「檔案」App進行「iCloud雲碟」檔案夾共享，還有郵件回信自動加密等。

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其他更新及修正bugs可看：iOS 13.4正式版！新增多項驚喜功能 iPad變超強

如何更新iOS或iPad OS？

無線方式：

連接網絡後，前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」。

自動更新：

iOS 12或以上版本及iPadOS，可設定自動更新裝置。方法是按「設定」>「一般」>「軟體更新」>「自動更新」。

（APPLE）

使用電腦更新裝置：

在安裝macOS Catalina 10.15的Mac上，開啟Finder；安裝macOS Mojave 10.14 或之前版本的Mac或是PC，則開啟iTunes。

之後把裝置連接到電腦，並在電腦上找出裝置，按「一般」或「設定」>「檢查更新項目」>「下載並更新」。

（Apple）

最後提提大家，更新前謹記使用iCloud或電腦備份裝置，以防出現問題。

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