【VPN＠港版國安法】全球101個VPN近3成屬中國公司　名單一文看清

【港版國安法揀VPN Q&A】全國人大會議將審議「港版國安法」消息帶動VPN查詢量增加。市面上VPN服務林林總總，資安機構早前調查發現，全球101個VPN產品，近三成母公司都是中國公司。

(Dan Nelson/unsplash)

VPN常用於「翻牆」之上，理論上可保護上網者身份、地理位置及瀏覽內容，但亦非絕對安全，使用時須衡量安全風險，亦要留意不同VPN服務評價、來源地等，審慎使用。

來源地方面，負責調查的資安研究機構VPNPro指出，全球101個主要VPN產品由23家母公司管理，其中6家是中資公司，涉及至少28個產品。

↓↓↓ 由中資公司管理的VPN如下 ↓↓↓

+ 13 + 12 + 11

報告稱，不少VPN公司向消費者隱瞞母公司訊息，令人擔憂。

基於不同國家及地方制度和法律不同，報告指出，一些國家或能查閱境內VPN公司的用戶數據辨別身分，人權工作者、調查記者、洩密者可能因此面臨威脅，普通網民也會受到更嚴密網路監控。

所以大家若要使用VPN，緊記要衡量風險了。

資料來源：VPNPro

Google Outline 實測：30分鐘自建 VPN 伺服器

要自建伺服器當VPN用途，目前已有工具可以效勞，今次介紹的 Outline就是當中數一數二方便選擇。

Outline使用分為兩個部份，一為伺服器建設、二為連接用的客戶端。要架設 Outline 用的伺服器，首先要到官網下載並安裝「Outline Manager」程式。

《Outline Manager》程式擁有 Mac、Windows 及 Linux 版本選擇。

安裝完成後打開「Outline Manager」，首先需要設定伺服器，如果你有自己的伺服器或是已有租用其他Linux伺服器服務如 Google Cloud Platform（GCP）、Amazon Web Services（AWS），只需要在伺服器設定中輸入程式中提供的代碼、再將回傳的資料貼在「Outline Manager」的框中即可。

至於連接部份，可參考之前文章：【港版國安法】Google Outline 實測：30分鐘自建 VPN 伺服器