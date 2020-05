《Area F2》手遊即日關伺服器 Ubisoft間接控告Apple、Google收效

【Area F2抄襲事件】早前Ubisoft因為發現大陸手遊《Area F2》涉嫌抄襲《彩虹六號:圍攻行動》(Rainbow SIX:Sidge),向美國洛杉磯聯邦法院入稟,控告Google及Apple,容許 Google Play 及 App Store容許侵權手遊上架不果,遊戲公司更指會尊重Ubisoft,事隔3天有突破性發展!《Area F2》團隊宣布關閉遊戲伺服器,並向已課金玩家退款!

阿里巴巴旗下「中國簡悅」負責製作《Area F2》及營運,更在內地「鳳凰網科技」訪問中否認抄襲《彩虹六號:圍攻行動》,更指遊戲經過兩年來自主研發、並非常尊重Ubisoft否認抄襲並拒絕下架要求;《彩虹六號》系列製作公司 Ubisoft 並非直接向中國法院提告,而是選擇到美國洛杉磯聯邦法院,向Google及Apple入稟控告兩家手機遊戲平台,容許侵權物品上架,事情至今有突破性發展。

事隔3天,中國簡悅突然在Facebook設立的官方專頁上宣布,2020年5月20日下午12:00起關閉遊戲伺服器:「We will terminate the service of the current version at 12:00 PM on 20 May 2020 (GMT+0) and here are the details about the termination of the ongoing events and refund.」同時通知所有已透過Google Play及App Store課金的玩家,透過所屬平台進行退款,客戶服務延續至2020年6月20日下午12:00。

上周中國簡悅接受訪問時仍稱「重金自主研發,不存在侵權」,引發Ubisoft告上美國法院控告Google及Apple容許「幾乎照抄」遊戲上架 【鳳凰網科技微博】

