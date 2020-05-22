Apple Glass蘋果AR智能眼鏡傳明年3月發表 定價曝光

【蘋果AR智能眼鏡叫Apple Glass？】成功預測iPhone SE發表日期的「Front Page Tech」爆料Youtuber Jon Prosser早前反駁Apple著名分析師郭明錤預計蘋果AR智能眼鏡在2022年面世的說法，指它會於2021年內現身，更聲言見過實物。美國時間5月19日，Jon Prosser再發表新片披露蘋果AR眼鏡更多細節，包括的「Apple Glass」命名，定價和上市日期。
近日有不少關於蘋果AR（擴增實境）智能眼鏡Apple Glasses面世時間的情報，爆料紅人如分析師郭明錤和Youtube頻道「Front Page Tech」主持Jon Prosser都相繼發表預測，令AR這件事在果迷中熾熱起來。重溫報道（點擊放大圖片細睇詳情）：
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Jon Prosser剛在19日又發布新片，直頭爆埋「Apple Glass」將會是蘋果新AR產品的名字，而不是外界盛傳的Apple Glasses（沒有了es），因此字面上又可解作「蘋果玻璃」。Jon Prosser說他見過的實物眼鏡框竟是塑膠製造！即睇Apple Glass爆料（點擊放大圖片細睇詳情）：
We've been talking for YEARS about Apple's AR glasses! Speculation, crazy concepts, articles, videos...— Jon Prosser (@jon_prosser) May 19, 2020
I've been quietly working on this for a while!
Here's your first exclusive leak dump for "Apple Glass" 👓👀
More to come!https://t.co/3q3DhpLKBU pic.twitter.com/OfDBV9PAKy
簡單講，Apple原來打算於今年秋季發佈會以「One More Thing」形式展出Apple Glass，但因應新冠肺炎瘟疫，發佈會無法如期舉行而擱置。Jon Prosser指最新安排是在2021年3月發布Apple Glass，計劃於2021年底至2022年初上市。
Apple Glass的原型框架是塑膠製造，但不排除正式發售的成品材料會不同，例如改以金屬製造。兩塊AR鏡片皆為顯示螢幕，介面「Starboard」能讓用家透過手勢操作；眼鏡右臂上配置LiDAR光學雷達。能夠無線充電，卻因應保障私隱的顧慮而沒有安裝鏡頭。而且暫時不會推出太陽眼鏡版本，因為深色鏡片無法顯示資訊。數據運算仍然交由iPhone處理，Apple Glass定位算是「眼鏡版」的初代Apple Watch，跟Watch般類似手機配件。
「Front Page Tech」Jon Prosser爆Apple Glass正片（約6分鐘開始）：
剛推出不久的iPad Pro亦配備LiDAR光學雷達。據Jon Prosser講法，蘋果會將新版iPad Pro蒐集到的表現數據供予Apple Glass團隊，改良AR眼鏡的應用體驗。Apple Glasses或定價499美元（約港幣3,868元）起，用家可按自己視力需要配上不同度數鏡片，但當然要額外收費。
資料來源：MacRumors、AppleInsider