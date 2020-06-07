PS4 手掣特別版悠遊卡無限量預購　教你如何台灣網購集運寄返香港

日前，台灣悠遊卡公司聯乘 SIET 推出PS4 手掣特別版悠遊卡，在 6 月 3 日限量預購被「光速秒殺」，不少粉絲買不到之餘，網絡上更出現炒價。悠遊卡公司有見及此，再推出多次預購活動，而且是「限時不限量」，只要在指定時間內預購，就可以成功買到。香港玩家如果也有興趣的話，其實也可以用集運的方式入手。

PS4 手掣 DS4 特別版悠遊卡

悠遊卡對台灣居民來說，基本上是日常必需的配件，相信也有不少熱愛去台灣旅遊的香港人擁有。既然是必備，如果有外型特別或切合自己興趣的特別版悠遊卡，當然會成為搶購的對象。PS4 手掣特別版悠遊卡在第一輪 28000 個限量預購中，被「光速秒殺」，而且在網上平台出現誇張的炒價，由 390 台幣（約 $101）炒到 3000 至 4500 台幣（約 $780 至 $1171）。

28000 個限量預購時，網上出現炒價（網頁截圖）

（官方圖片）

悠遊卡公司因此宣布「加碼」，決定改用「限時不限量」的完全預約制，只要在 6 月 8 日上午 11：00 至 6 月 10 日晚上 23：59 分，在 6 個指定預購地區購買，就能成功入手，不用再「食炒價」。雖然因疫情關係，現在仍未能去台灣，不過PS4 手掣特別版悠遊卡設計精美，拿來當掛飾也不錯，而且等解封後也可以去台灣使用。

這次不限量的 PS4 手掣特別版悠遊卡將可在「7-Eleven」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」﹑「PC home」及「MoMo購物網」，六個指定渠道預購。筆者先用「PC home」和「Shipbao」示範，如何用集運入手 PS4 手掣特別版悠遊卡。

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