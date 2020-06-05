Chrome 無痕式視窗仍追蹤用戶？美國網民起訟Google　涉50億賠償

Google Chrome 作為主流的瀏覽器，一直深得用家歡迎，相信有不少用家為了保護自己的瀏覽活動，曾使用過無痕模式。可是，美國網民發現無痕式並非他們想像的具私隱，數據仍會被 Google 追蹤到，因此集體訴訟 Google 要求賠償，金額更涉及 50 億美元。

無痕式都留痕？

用家在 Google Chrome 使用無痕式，可能是在公共電腦，或公用的電腦時，其他使用者也不會看到用家的活動，如曾經瀏覽什麼網頁和曾輸入的個人資料。不過，當大家以為無痕式真的完全不留痕跡的時候，美國網民發現 Google 仍會追蹤和收集，用家在無痕式上的瀏覽記錄和網頁的活動數據。他們認為這是涉嫌侵犯用戶的私隱和竊聽法，因此決定集體起訴 Google。

Chrome 無痕式（網頁截圖）

在起訴書中指出，無論用家使用不同的方法去保障數據和瀏覽私隱，都會被 Google 追蹤和收集他們不希望提供的數據。更指出，Google 會暗地裡透過 Google Analytics﹑Google Ad Manager﹑Chrome 插件和其他 app 收集用家的使用數據，這已是侵犯用戶的私隱的行為。參與起訴的美國網民要求 Google 和 Alphabet 向受影響的 Google 用戶作出至少 5,000 美元的賠償，涉及的賠償金額將高達 50 億美元 。

Google 否定指控

面對集體起訴，Google 並沒有坦然接受指控。Google 發言人 Jose Castaneda 解釋，Chrome 無痕式目的是讓用家的瀏覽活動不被 Chrome 和電腦記錄。同時，用家每次打開無痕式時，都會出現提示指第三方仍有可能看到用家的活動，如所造訪的網站和網際網路服務供應商等。可是，在 Chrome 說明中又明確寫到，Chrome 不會向網站 (包括 Google) 透露用戶的資訊，這部分才更接近美國網民所指控侵犯私隱的問題。Google 已打算在法庭上向指控作出反駁，事態發展還看之後的裁決結果，但這事件也提醒了用家，不要以為無痕式就等於在網絡上隱身，其實第三方仍有可能會追蹤到你的活動。

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資料來源：cnet