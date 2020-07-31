陳自瑤IG被黑客入侵兼勒索！教你Google雙重驗證加強FB、IG保安

藝人陳自瑤Instagram帳號於昨日（30日）早上突然關閉，原來是因為她誤墮電郵騙局，導致帳號昨日遭不法分子入侵。該名黑客利用陳自瑤IG帳戶直播吸毒並威脅她要交出500美元。可見防止社交網絡帳戶被盜取的保安指拖好緊要。把密碼改得更複雜以增加高強度、再配合用Google Authenticator功能兩步驗證碼功能加強，似乎是值得採用的安全做法。

陳自瑤於Facebook發文表示自己的Instagram帳號被黑客入侵兼勒索，一併上載跟該名黑客的WhatsApp對話。她更透露日前收到一封假冒社交網站人員要求用戶重新認證帳號網址的電郵，懷疑跟IG被入侵有關：

👇👇👇即睇陳自瑤IG被入侵事件來龍去脈👇👇👇

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今日（31日）嘗試瀏覽陳自瑤IG，發配帳戶已重開，不過黑客設定需年滿99歲才能查看個人檔案。（網頁擷圖）

要防止類似帳戶被盜的情況發生，除了謹慎審視假冒社交網絡官方訊息的電郵、切勿向來路不明的電郵提供帳戶資料，改一個超困難、極高強度的密碼也是避免被黑容電腦輕易破解的折衷做法。2019年尾，數據保安機構 SplashData就調查並披露了10大最差勁的密碼，當中不乏太短、太單調的反面教材：

👇👇👇即睇絕對要避免2019最差密碼👇👇👇

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撇除因人為途徑外洩、被盜的因素，一個好的密碼，最終目標是要避免被電腦以暴力運算手段推算到密碼，故滿足以下的四個條件，滿足得越多越好：

👇👇👇高強度密碼設定必學4招👇👇👇

理論上，在沒有任何保安措施的阻撓下，電腦可以推算到正確的密碼組合只是時間問題，不過滿足了以上條件之後，要讓電腦推斷到你密碼的時間將會大幅延長，從而爭取到時間讓系統的保安措施生效，甚或讓其推算時間長得不需要理會。

想要知道自己的密碼是否足夠安全，除了用以上元素組成，網上亦有不少的現成工具可以輔助你快速地驗證密碼的強度。當然，由於關係到密碼安全，最好還是在可以信賴的網站進行測試，如果真的擔心的話，也不妨先行斷網才鍵入密碼。以下我們用的就是密碼保管軟件My1Login的工具，強調不會紀錄任何輸入內容，斷網也可以正常運作，我們就測試了幾個不同強度的密碼：

👇👇👇網上工具My1Login即 Check 密碼安全👇👇👇

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鑑於帳戶入侵日益嚴重，單單設立一個高強度複雜密碼已不夠提供周全的網絡保安，不同平台都鼓勵用家設定「兩步驗證」（2 step Verification），防止不正當登入，減低帳戶被黑客成功盜用的風險。

簡單講，平時用家在電腦或手機login戶口時，只需要輸入一組自設的密碼便可，可是這並不足以完全防禦。因為黑客總有辦法去破解這些密碼。因而建議設定「二步驗證」登入，在輸入密碼之後，再需要輸入手機Google Authenticator App一個隨機派發的一次性密碼，可以確保是該位用家才可以登入，多一重保障。

👇👇👇即睇Google Authenticator簡介👇👇👇

Instagram、Facebook和Nintendo Account亦各以用家密碼+隨機產生一次性驗證碼共兩步為基礎的雙重驗證。如何活用Google Authenticator綁定三個平台帳戶可算是必學：

👇👇👇即睇Google Authenticator兩步驗證加強Instagram保安👇👇👇

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👇👇👇即睇Google Authenticator兩步驗證加強Facebook保安👇👇👇

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👇👇👇即睇Google Authenticator兩步驗證加強Nintendo Account保安👇👇👇

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不少iPhone用家都習慣以YouTube收聽自己喜歡的音樂，不過沒有購買Premium版的朋友，可能就要另外找方法，去下載及背景播放YouTube音樂了。

其實利用iOS 13版本內建的「捷徑」App，大家就可以下載YouTube作為MP3檔，在iPhone上播放。

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