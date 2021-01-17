Apple M1 MacBook玩iPhone／iPad apps教學！Apple M1 MacBook Air／Pro／Mac Mini效能高之外，最大的特色便可以直接運行iPhone／iPad Apps，究竟如何可以直接運行？下文立刻講解。

Apple M1 MacBook Air／Pro／Mac Mini都可以原生運行iOS Apps，利用電腦直接玩iPhone或iPad遊戲、程式等，用來打機、睇片等都非常好。不過究竟如何才可以在Mac上運行iOS Apps？有2個方法，各有優點！

Apple M1 MacBook可以直接運行iOS Apps，更加實用。（林勇攝）

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