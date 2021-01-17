M1 MacBook原生及Rosetta 2兼容軟件一覽！不少果迷看到M1 MacBook的性價比超高，但擔心軟件兼容的問題，會否一向工作使用的軟件或apps不能使用。記者就試用了一整個月後，其實大家不需要太擔心。外國亦有網站整合了過300個軟件兼容度列表，立刻睇自己用開的軟件究竟用不用到？

M1 MacBook Air／Pro／Mac Mini因為晶片架構與以往的Intel不同，因此軟件未必完全支援，尤其第三方軟件更令不少人擔心。不過經過記者實測1個月後，所有用開的軟件包括Adobe、Microsoft、中文輸入法等都沒有問題。就算M1未能原生運行，只需要利用Apple開發的Rosetta 2工具將不支援原生M1的軟件轉換1次，就可以完美運行。

以ARM架構設計加上5nm製程的Apple M1處理器，效能比想像中還要強大。（Apple）

👇👇即睇外媒總結對應Apple M1 MacBook Air／Pro／Mac Mini的軟件兼容度（包括原生及Rosetta 2）👇👇

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同場加映：Apple M1 MacBook玩iPhone／iPad apps教學！Apple M1 MacBook Air／Pro／Mac Mini效能高之外，最大的特色便可以直接運行iPhone／iPad apps，究竟如何可以直接運行？

👇👇即睇Apple M1 MacBook Air／Pro／Mac Mini運行iOS／iPhone／iPad Apps 兩大方法👇👇

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同場加映：M1 MacBook Air評測！記者同樣實測了近1個月的時間，發現新機的表現更出乎自己預期！究竟有什麼出色之處？立刻與大家分享！

👇👇Apple M1 MacBook Air實測1個月，看看8大賣點，以及1個小缺點👇👇

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即睇詳盡評測 👉M1 MacBook Air評測！高效長氣、反應快高兼容！近乎完美8大賣點

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