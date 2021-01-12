WhatsApp 更新私隱條款後，不少用戶更決定「轉會」其他平台，如 Signal。Facebook大中華區總裁梁幼莓更在 1 月 11 日，於個人 Facebook 回應事件，解釋更新私隱條款的原因和部分用戶的疑問，指 WhatsApp 不會將用戶聯絡人名單與第三方分享。

外媒 Memeburn 獲得 Facebook 發言人的回應更指出，如果用戶之前有做某一步驟，則不會受到新條款的影響，其 WhatsApp 數據不會向 Facebook 分享。到底那些用戶會得到豁免呢？即放大下圖睇：