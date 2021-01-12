WhatsApp 更新私隱條款後，不少用戶更決定「轉會」其他平台，如 Signal。Facebook大中華區總裁梁幼莓更在 1 月 11 日，於個人 Facebook 回應事件，解釋更新私隱條款的原因和部分用戶的疑問，指 WhatsApp 不會將用戶聯絡人名單與第三方分享。
外媒 Memeburn 獲得 Facebook 發言人的回應更指出，如果用戶之前有做某一步驟，則不會受到新條款的影響，其 WhatsApp 數據不會向 Facebook 分享。到底那些用戶會得到豁免呢？即放大下圖睇：
👇👇兩類用戶豁免分享數據予 Facebook 4步教你 check WhatsApp 設定報告👇👇
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同場加映：WhatsApp轉會Signal前必學 5步Backup文字對話/圖片/影片/GIF
WhatsApp對話匯出及備份教學｜1月7日起應該好多用家收到WhatsApp的新通知，更新了的私隱條款列明WhatsApp將與Facebook共享用戶資訊，如果不同意更新，便不能夠繼續使用WhatsApp。條款引發又新一波「WhatsApp逃亡潮」，不少用家打算「移民」至Signal。
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同場加映：Signal必學懶人包｜教你銷毀訊息／隱藏畫面 比WhatsApp更保密
近日不少港人紛紛退出群組並棄用WhatsApp，轉用斯諾登曾經推介的即時通訊工具「Signal」。比起WhatsApp，Signal可以自動銷毀訊息，又可隱藏畫面以防有人偷看，擁有超強的隱私功能，難怪會登上香港App Store下載榜首！
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