Facebook、Instagram打包下載相片及影片教學｜近日因為Facebook出賣個人資料、強制執行私隱條款等醜聞，全球大量網民棄用Facebook及旗下即時通訊軟件WhatsApp，當中不少人轉投較新的社交網絡平台如MeWe和Signal、Telegram等。 很多人原本不知道Instagram亦屬Facebook子公司，近日才醒覺要棄用此服務。本文今日便教你如何打包下載Facebook及Instagram的多媒體檔案如相片、影片，以便你留下寶貴回憶。

👇👇👇Facebook及Intagram打包下載教學！點圖放大即睇轉會前必識5步Backup歷年相片和影片👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

同場加映👍：WhatsApp備份+匯出資料Backup教學

近日打開WhatsApp時，會發現有視窗要求用戶同意新的私隱條款才能繼續使用WhatsApp。如果不同意就不能繼續使用，甚至會遭WhatsApp刪除帳戶（按：WhatsApp於15日宣佈暫緩更新私隱條款至5月15日）。有見WhatsApp新條款霸道強硬，不少人都有移民去其他社交即時通訊平台的想法，好像香港越來越多人用的Telegram，還有Tesla行政總裁Elon Musk唱好的Signal等。

WhatsApp昔日的文字和語音對話，還有圖片、影片、GIF等多媒體都是好寶貴的回憶，很多「轉會」前都想留底。（香港01美術部製圖）

只是WhatsApp昔日的文字和語音對話，還有圖片、影片、GIF等多媒體都是好寶貴的回憶，很多朋友相信都想將之留底，甚至下載來紀念懷緬。以下教各位簡單5步，分別為WhatsApp內容作完整備份和匯出至第三方儲存平台。即睇：

👇👇👇WhatsApp備份+匯出留底教學！點圖放大睇如何5招Backup WhatsApp文字對話+多媒體／下載後翻查資料技巧👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

以上只是部份程序！想睇完整步驟？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉WhatsApp轉會Signal前必學 5步Backup文字對話/圖片/影片/GIF

同場再加映👍：MeWe新手懶人包

MeWe支援繁體中文｜MeWe新手包！轉會上手必學9大入門功能！｜Facebook於2004年創辦、2007年左右引入香港，短短十幾年發展為全球最大型的社交平台之一，不過很多問題隨之而來，Facebook被批評實施嚴厲的言論審查和無故封鎖帳號。

本文整合MeWe 9大必定要識入門功能教學。（香港01美術部製圖）

近年不少用家棄用Facebook「轉會」至較新平台MeWe。本文整合MeWe 9大必定要識入門功能教學，讓近日由Facebook跳槽至MeWe的新用家能夠簡單上手，在新平台開拓新天地。

👇👇👇MeWe加好友、入Group、拍攝限時動態及分享圖片無難度！點圖放大看新手用家必學9大入門功能！👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

以上只是部份功能！想了解ＭeWe點轉繁體中文？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉MeWe懶人包｜入Group/加朋友/分享圖片一文學識 轉會必學9大功能

同場再三加映👍：WhatsApp5步自保防被偷／奪回帳號

WhatsApp簡易被Hack？即做5步加強保安自保，防止被駭客強搶及如何奪取賬戶教學！WhatsApp早前才公布將要強制將用戶資料與Facebook分享，已經令全城鬧爆。最近亦有不少人發現WhatsApp賬戶突然被hack、被偷，原來是WhatsApp本身其中一個設定上的小漏洞，如果用家沒有留意設定，賬戶就很易就被人盜去。

WhatsApp幾乎是每一個香港人必用的通訊軟件，當用家轉換新手機時，只需要新機插入舊的sim卡，就不難將資料過落新手機。（香港01美術部製圖）

近年就有不少駭客利用過新手機的操作小漏洞，簡單幾步就將用戶的WhatsApp賬戶盜取，利用盜取的戶口去做不法的事。

👇👇👇想自保，就一定要了解駭客究竟用什麼方法去盜戶，從而再在設定上花些少心機提高保安程度，才不易被偷。即睇駭客如何簡單地盜取WhatsApp賬戶，以及5步自保與奪回賬戶方法！👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

以上是只部份程序！想了解完整做法？請繼續瀏覽全文👉👉👉WhatsApp設定做漏1樣輕易被Hack！即做5步驟自保防被偷、奪回賬戶

同場第四加映👍：2021年7+部劈價手機大盤點

【2021手機減價】基於新冠肺炎疫情的「新常態」，連手機產品的發表周期也變化，單是 1 月已有 2～3 部新機等著上市。但亦因為如此，一些規格稍舊的機種降價亦比從前快且狠，今次《香港01》科技玩物頻道編輯就從市場上，搜羅了 7 部減價幅度不少的抵買舊機。

今次《香港01》科技玩物頻道編輯就從市場上，搜羅了 7 部減價幅度不少的抵買舊機。（香港01美術部製圖）

以往最先減價、減得最多的店鋪，多為坊間小店，但今次編輯搜羅的 7 部減價手機中，有不少在大電器連鎖店都可以找到同一水平、甚至更低的價錢，大家可以在較有信譽的商戶先行格價。

👇👇👇7部2021劈價手機！Samsung、vivo旗艦低至半價！點圖放大即睇7部劈價手機及相關資料👇👇👇

以上只介紹了3部！想睇晒成個劈價手機List？請繼續瀏覽全文👉👉👉2021年7部劈價手機推介 Samsung Galaxy Z Flip/vivo旗艦機半價