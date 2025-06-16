手機是你日常用得最多的數碼產品，出相入對就難免會出意外，最常見就是跌爆屏幕，如果屏幕碎裂後應該繼續用嗎？開不到機？電池續航力嚴重下跌？來看看手機常見問題10大Q&A，在送修前自己了解狀況，或者可以節省不少金錢。更不怕做錯事令情況壞化。



1. 螢幕碎裂仍然繼續用會有危險？

螢幕因任何原因碎裂，如裂縫深入屏幕內部，可能導致觸控失靈或短路，進而損壞手機內部元件；水份亦會從屏幕破裂縫滲入，影響防水、防塵功能。若只是螢幕表面玻璃碎裂，雖然手機仍可以正常使用，但尖銳的玻璃容易割傷手指，甚至曾有特殊個案是小碎片進入血管，做成手指壞死！

建議解決方法：如不幸「跌爆芒」應盡快更換螢幕，特別是如果手機支援防水功能，裂縫會大幅降低防水性能。如果因經濟問題或無時間留下手機修理，可選擇更換／加上一張鋼化玻璃膜「芒貼」作臨時補強，避免玻璃碎片脫落或進一步損毀。



螢幕碎裂仍然繼續用會有危險？

2. 水機受潮入水後仍然用到，應否送修？

水分進入手機內部短期內可能正常操作，但是水分中包含各種雜質，長期會對內部零件造成永久性損壞，導致短路、腐蝕電路板。

建議解決方法：立即滲水後應關閉手機電源，避免電路短路。用乾布擦拭表面水分，取出SIM卡、記憶卡。蘋果公司曾公開警告，不要將手機放入大米中吸水，米粒內的微粒有機會進入手機內，做成零件損壞。最多只建議以密實袋加上乾燥劑做臨時急救，並盡快送修。



3. 充電孔無法充電或水滴問題

iPhone系統有防漏電機制，如果偵測到充電孔進水或有異物，系統會自動禁用充電功能，提醒用家作處理，或等待片刻讓水份散失後才能重新充電。

建議解決方法：此時應立即斷電，將手機放置乾燥環境（如乾燥劑中）等待水分完全乾燥後再充電。若有灰塵或異物，則可使用軟刷或牙籤輕輕清理充電孔。若問題持續，建議送修檢查充電模組。



4. 手機開不到機怎麼辦？

有三個可能：電池沒電或損壞；系統崩潰或硬體問題；充電孔或充電線損壞。

建議解決方法：最基本是重頭由電源處追查問題，先確認充電器是否正常，嘗試更換充電線和插頭。長按電源鍵10-20秒嘗試強制重啟（不同系統的重啟方法各有不同）。如仍然無法開機，可能需進入恢復模式，執行出廠重置或送修。



5. 為何指紋辨識功能失效？

原因可能是指紋模組髒污或損壞，手指濕潤或有污漬。系統更新後軟體不兼容。如你使用的是Android手機（現在iPhone幾乎全線改用FaceID了），也可能是新更換的屏幕保護貼影響到屏下指紋偵測器失效。

建議解決方法：清潔指紋模組和手指、確保乾燥。刪除舊指紋並重新錄入。進行手機系統更新，修復可能的軟體問題。若硬體損壞，送修更換指紋模組。如最近更換了屏幕保護貼，可拆走試試。



建議解決方法：清潔指紋模組和手指、確保乾燥。

6. 相機對焦故障

可能是鏡頭髒污或有裂痕，又或是軟體錯誤或硬體損壞。

建議解決方法：用專業清潔布擦拭相機鏡頭，強制關閉相機應用並重新打開。嘗試重啟手機或更新系統後若仍無法修復問題，可能需要檢查相機模組。



可能是鏡頭髒污或有裂痕，又或是軟體錯誤或硬體損壞。

7. 開關機與系統異常

無法正常開關機或系統反應遲緩，可能由於系統崩潰、過度發熱或硬體問題。

建議解決方法：嘗試強制重啟（長按電源鍵+音量鍵）；如果系統異常，進入恢復模式執行出廠重置。最重要是想想最近有沒有安裝是甚麼新的app，可能內當包含惡意應用程序，被人偷錄了你的屏幕及按鍵紀錄。此時應馬上聯絡手機生產商，建議送修檢查。



無法正常開關機或系統反應遲緩，可能由於系統崩潰、過度發熱或硬體問題。

手機過熱｜10大急救降溫法

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8. 系統卡鈍、按鍵疲乏失靈

原因可能是存儲空間不足，軟體過多導致運行緩慢。如果是實體按反應慢，那可能是按鍵因長期使用損壞。

建議解決方法：如只是按鍵問題或需更換新零件。如屬軟件問題，先更新系統或恢復出廠設置，清理手機存儲空間，刪除不必要的應用與檔案。留意iPhone 出現機體容量不足時，常常會lag機甚至不斷重啟，此時極大機會已來不及backup手機，或會永久失去所有聯絡、對話紀錄及相片！所以必須要多做備份。



原因可能是存儲空間不足，軟體過多導致運行緩慢。

9. 麥克風／聽筒／喇叭功能異常

有可能是你使用的音源（歌曲或影片）本身質素有問題，也可能是麥克風或喇叭進灰塵或水等硬體故障。

建議解決方法：iPhone 有一邊喇叭其實是位於聽筒位，不時會積蓄灰塵影響發聲。檢查是否被灰塵或異物堵塞，可用軟刷清潔。測試不同的通話與音樂播放，檢查是否為軟體問題。若問題持續，可能需要更換硬件。



iPhone 有一邊喇叭其實是位於聽筒位，不時會積蓄灰塵影響發聲。

10. 手機不能充電，續航力出問題

有可能是電池老化或損壞，又或是充電器或充電線狀況異常。又或是安裝了極度耗電的app或手機遊戲。

建議解決方法：先在系統設定中看看電池設定，有沒有那個app異常耗電。如無特別異樣，那可佞嘗試更換充電線與插火牛，清潔充電孔，確保無異物阻擋。iPhone用家可在設定內看看「電池健康度」，如果低於80%即代表電池開始老化，應更換新電池。



另外，如果你的手機近期安裝了新app，之後忽然耗電異常，就小心被安裝了木馬軟件，正在偷錄你的手機屏幕及按鍵操作！應盡快處理！