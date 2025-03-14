專家指手機持續充電到100%極傷機　這樣設好上限可延長電池壽命

手機已經成為不少現代人生活不可或缺的一部分，但隨著使用時間的延長，電池的壽命就會下降。對此，有外媒近日分享，電池若總是充到100％還繼續充，可能傷害電池壽命。



手機電池適度放電反而更能延長電池壽命。（GROK）

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據外媒《CNET》報導，若想延遲手機電池壽命，最關鍵的方法就是「減少在100%電量時持續充電的時間」，專家指出，因為當電池長時間處於滿電狀態，就會對手機內部結構開始造成壓力，不僅會加速電池老化，也會影響整體健康度。

最佳化電池充電（Apple）

然而，蘋果在iOS 13開始已有「最佳化電池充電」新功能，它可以經透過了解使用者的充電習慣，延後充電至100%的時間點。

後續iOS 18也開始有「充電上限」功能，使用者可以在「設定」 > 「電池」 > 「充電」選單中，在80%到100%之間，選擇以5% 的充電上限。

最佳化電池充電（Apple）

Apple官方指出，即使將充電上限設置為 95%，也能為 iPhone帶來長期的正面影響；另外也有科技網站建議，把手機電量維持在30%至80%間，不要耗到過低，最多充到90%，更能延長電池壽命。

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《CNET》編輯兼手機評論員 Patrick Holland 表示，除了手機充滿電後繼續充電會影響電池壽命，「但影響電池老化與壽命的因素非常多」。蘋果和其他手機製造商都已透過軟體進行最佳化充電管理，但最重要的還是找到適合自己的使用平衡，不該因手機電量完全耗盡太過擔憂。

另外，Apple官方也提醒，當您啟用「充電上限」功能時， iPhone偶爾仍會顯示充電至100%，這是為了讓電池設備維持在最佳效能狀態，無需過度擔心。

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