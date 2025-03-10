手機入水用風筒吹乾是大忌　一文看清最佳處理方法　避免二次傷害

手機進水問題大家或多或少都遇到過，雖然現在很多中端手機都開始普及IP68，但還是有一些年代較長的手機沒有普及防水配置。



為此，網絡上也曾經出現過一些手機進水補救小妙招，就比如流傳度極廣的插到大米裡，想以此將機身內水分吸乾。

手機進水速救指南：別再往米裡插了

手機進水要放到米裡把水吸出來？（中關村在線提供）

手機掉進水裏的應急方法：

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這個方法靠不靠譜，其實早已有廠商官方表過態：插米真的不靠譜，如果發現手機進水，最先要做的就是斷電。當手機進水後，水分會使手機內部原本絕緣的電路部分連通。通電狀態下，電流會因水的導通而形成異常路徑，即短路。一旦短路，瞬間電流會急劇增大。

過高的電流會產生大量熱量，可能會燒燬晶片、電路板走線等關鍵元件，造成不可修復的硬件損壞。例如，手機的主板上集成了眾多精密晶片和電路，短路產生的高溫可能使晶片引腳脱焊，或使電路板的銅箔線路燒斷。

不僅如此，一些手機內部的金屬部件在有水和通電的情況下，會形成微小的電化學電池。在這種電池中，金屬作為電極，與水和其他雜質發生電化學反應，導致金屬部件逐漸被腐蝕，影響其導電性和機械性能。比如，電池電極被腐蝕後，可能導致電池接觸不良，影響手機的供電穩定性，甚至無法正常充電和使用。

水機進水後，時間應斷掉電源。（中關村在線提供）

因此，第一時間將手機斷電後，我們可以將手機外部的水分擦乾，並把手機C口朝下輕輕拍打，儘量排出液體，然後就可以把設備放到乾燥通風處晾乾。

這裡還有一個誤區，很多用戶想要快速將手機風乾，會使用吹風機、烘乾機進行額外加熱，這種方法並不可取。這些設備產生的溫度較高且不易精準控制。手機內部有諸多精密組件，如主板、屏幕等，若局部過熱，可能導致屏幕變形、脱膠，主板上的焊點融化，進而引發短路、虛焊等故障，進一步損壞手機。

使用烘乾機、吹風機加熱手機，可能會使水分快速蒸發，在手機內部擴散，侵入原本未進水的區域，如聽筒、話筒、充電接口等更隱蔽、脆弱的部位，擴大受損範圍。

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IP68就能帶你野外探險？小心手機變「磚頭」

留意手機的防水效能（中關村在線提供）

話說回來，現在市面上很多手機都支持IP68、IP69等防水標準，廠商往往標榜產品防塵防水，很多用戶因此誤認為IP68等同於全面的「三防」能力，認為可以隨意在潮濕環境中使用手機，甚至用水直接清洗屏幕。

事實上，這種看法並不全面。IP68 標準裡，「6」 代表能完全防止灰塵侵入，「8」 意味着設備在一定壓力下短時間浸水不會受損。但這並不保證設備長時間浸水也不會損壞。

此外，IP68 並不能完全阻擋水蒸氣侵入。高溫水蒸氣可能經由耳機孔、揚聲器、充電口等開口進入手機內部，損壞電子元件。要是手機長期處於潮濕環境，水汽在內部電路板上凝結，可能會使揚聲器音量變小，甚至導致屏幕失靈。

如果對手機有嚴格的防護需求，建議選擇專業的三防手機。部分三防手機可以達到IP69K級別，能夠承受高溫和高壓蒸汽沖刷，提供更全面的保護。此外，這些設備還通常提供一年入水保修，進一步保障用戶的使用體驗。

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