ChatGPT Images 2.0實測登場！首加思考模式　生成繁體中文不亂碼

去年Google推出Gemini 3 Pro Image，AI圖片生成技術就來到一個新的境界，對於會使用AI製作圖片的使用者來說，幾乎成為不可或缺的工具。



近期OpenAI推出全新AI生成圖片功能「ChatGPT Images 2.0」（gpt-image-2），不只讓畫面變得更細膩，還加入「思考模式」，可一次生成多張風格一致的圖片，更重要的是支援多語言文字與排版，遇到中文也能正確顯示。這次更新用於接替去年12月推出的 Images 1.5。

近期OpenAI推出全新AI生成圖片功能「ChatGPT Images 2.0」（gpt-image-2）（OpenAI）

以往 AI 生成圖片（例如DALL-E 3）雖然畫面很精美，但遇到繁體中文通常就會出現亂碼，也就是大家很熟悉的中文看似正常、仔細看卻又不是文字的問題。

這次更新不只是單純提升圖片精細度和畫質，還解決中文創作者最在意的文字精準度問題，讓中文創作者在Gemini 3 Pro Image之外，有了另一個生成中文圖片的AI工具選擇。

ChatGPT Images 2.0思考模式與聯網功能

這次更新最大的亮點是為圖片生成加入「思考模式」，在生成圖片時，可以明確看到AI路徑中會進行思考，從一開始會先理解需求、進行規劃，最後才會生成圖片，並反覆驗證圖片內容有沒有問題。

當付費版使用者選擇「思考模式」（Thinking）後，Images 2.0還會搜尋並抓取網路上的資料、即時生成圖片，不同於以往我們可能要手動去找資料、在生成圖片時將資料提供給 AI，這對於圖片生成來說是相當大的躍進。

支援長文本處理 一次生成多張一致圖片

網路上也已經有不少透過此工具生成的圖卡，使用者會發現，這次更新的另一項特色是「支援長文本處理」，一張圖片上可以包含相當完整的資訊量，在長標題、副標題或內容部分也能完美呈現，使圖片更貼近社群圖卡、海報、菜單等實際應用場景，使用者無需進行二次編輯處理。

不過，使用AI生成的圖卡其實也有相當程度的可辨識度，幾乎一眼就能辨識出來。另一項演進是Images 2.0最多可生成一整組內容，並且保持角色與風格一致，漫畫或設計稿終於不用再一張一張生成、手動拼湊，而是可以直接產出完整系列，這也顯示AI在生成圖片時具有更好的生成邏輯和推理能力。

解決中文亂碼痛點 自由調整圖片比例

這次ChatGPT Images 2.0更新在香港有相當高的討論熱度，最大的原因是終於支援中文、日文等多種語言！以往在遇到中文時，看起來像是中文，實際上卻是亂碼，並不能直接使用生成的圖片，設計師依然需要手動編輯、加入文字，這次的更新也算解決過去最大的痛點！

此外，Images 2.0圖片尺寸與比例的彈性是一大亮點，生成的圖片不再侷限於幾種比例，加入更多的長寬比，提高畫質與解析度上限。這也意味著AI生成圖片將能直接對應到使用場景，無需透過編輯軟體進行二次加工。

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網站資訊

網站名稱：ChatGPT

網站連結：https://chatgpt.com/



ChatGPT Images 2.0使用教學

1. 開啟對話框並輸入提示詞

開啟ChatGPT後點選對話框下方的「製作圖片」就能進行AI圖片生成，或是在輸入提示詞時描述要生成的圖片。

開啟ChatGPT後點選對話框下方的「製作圖片」就能進行AI圖片生成，或是在輸入提示詞時描述要生成的圖片。（OpenAI）

在生成圖片時，ChatGPT會預先提供一些靈感範本，使用者可直接點選並帶入使用（進行測試），也能稍作調整、加入圖片進行修改等操作，主要是這些提示詞都寫得很完整詳細，在使用時可以拿來作為參考。

2. 觀察思考流程與生成結果

以下我就透過這段提示詞，讓AI為我生成符合的圖片。

ChatGPT Images 2.0根據提示詞生成過程：

請畫出一張羽毛球如何正確擊球的流程圖並附上簡單說明，包括四個步驟：引拍、發力、擊球、跟隨動作，說明文字使用繁體中文，日本流行雜誌風格。



現在ChatGPT Images 2.0生成圖片時，會顯示目前的流程步驟，可以看出一開始先思考、彙整資訊後開始生成，最後還會反覆思考，進行圖片內容的驗證，相較於以往，ChatGPT Images 2.0準確度更高，生成速度也很快。

這次ChatGPT Images 2.0生成的圖片更為專業！很像是海報或是社群圖卡的感覺，圖片上只有使用者要求的內容，還會填充標題、副標題或是更多資訊，例如一些重點提醒、呼籲，讓畫面看起來完整度更高，只有一些細節需要編輯，但相信透過AI反覆來回，應該也能直接在上面完成操作，幾乎不需要手動調整。

3. 利用參考圖進行風格重繪

接著我選擇一張圖片，讓ChatGPT Images 2.0進行參考、修改和編輯，重新生成類似的畫面，下圖是我找了一張梗圖並要求ChatGPT重新繪製成動漫風格，使用繁體中文，用於確認中文可正確顯示。

ChatGPT Images 2.0通過參考圖進行風格重繪：

以下是我使用的提示詞範例：將這張圖片重新繪製成動漫風格，使用繁體中文，要保留圖片中的文字。最終生成的效果來得更為細緻，而且真的是充滿動漫效果，非常強大！

ChatGPT 免費版可以使用嗎？

好消息是這次ChatGPT Images 2.0更新，也提供給免費用戶使用，即使是免費用戶也可直接享受到中文正確顯示、思考能力和精細度提升等特性，不過「思考模式」（Thinking）、更高解析度（2K）和一次生成多張圖片等功能僅限於付費用戶使用。

但我在免費版獲得的基本功能，已符合大多數的使用情境了，其實也不一定要付費升級。

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