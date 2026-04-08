MBTI（16 型人格測試）已是新一代香港人自我介紹時會提及的「人格特徵」之一，大家都想知道自己到底是「E 人」還是「I 人」。不過，現時很多網上測試雖然標榜免費，但往往在回答完數十條問題後，才要求用家付費解鎖詳細報告，甚至充斥大量廣告。最近 Google Gemini 推出的「Canvas」功能，其實隱藏了一個最強玩法，讓你零成本生成一份排版精美、分析詳盡的專業報告。



Gemini Canvas 是什麼？為什麼比傳統測試好？

Canvas 就像Nano Banana一樣，是Gemini 其中一個功能，本身是為寫程式碼或撰寫長文章而設，但其強大的互動介面，其實可以用來運作複雜的邏輯測試。相比起普通對話框，Canvas 能在右側獨立視窗生成一個專屬的「測試 App」，不僅排版更清晰，回答體驗也更流暢。最重要當然是完全免費，不會有廣告跳出。

簡單三步：輸入指令詞即變身心理分析師

想擁有自己的 MBTI 測試 App，只需要用到一條「特製指令詞（Prompt）」。

Step 1：開啟 Gemini 並選擇 Canvas

進入 Google Gemini 頁面後，在左上角的模型選單中，確保選取了支援「Canvas」的版本（通常在「工具」或模型切換處可見）。

Step 2：複製指令詞一鍵生成

在對話框中輸入以下指令：「請幫我製作一個包含 88 題完整題庫的繁體中文 MBTI 測試 React Web App，需包含完整計分邏輯、16 型人格解析以及 RWD 響應式設計。」

你亦可以copy以下的詳細版指令：

主題：開發全功能 MBTI 測試 React 應用程式（含 88 題完整資料與計分引擎）

請擔任專家級全端工程師，利用 React (Vite)、Tailwind CSS 與 Lucide React 圖示庫，開發一個完整且可直接運作的 MBTI 測驗 Web App。

1. 完整資料集成：

．88 題題庫： 請直接產出 88 題繁體中文題目。題目需涵蓋 4 大維度（E/I、S/N、T/F、J/P），並以 Array of Objects 格式存放於程式碼中。

．16 型解析： 必須包含所有 16 種人格類型的名稱、代碼（如 INTJ）、核心特質、職涯建議及發展警示。

2. 核心技術邏輯：

．精密計分引擎： * 每一題需對應特定維度，並根據「非常不同意」到「非常同意」提供 $1$ 到 $5$ 分。計算完成後，需將原始分數轉換為各維度的百分比（例如：E 65% / I 35%）。

．狀態管理與持久化： 使用 useReducer 管理複雜的答題狀態，並整合 localStorage 實作「自動儲存進度」功能，讓使用者中途關閉瀏覽器後能繼續測驗。

．分頁處理： 為了不讓使用者感到壓力，請實作每頁顯示 5 題的分頁邏輯，並包含平滑的翻頁動畫。

3. UI/UX 視覺設計：

．現代化介面： 採用玻璃擬態（Glassmorphism）或簡潔的卡片式設計。背景需有柔和的漸層效果。

．結果視覺化： 在結果頁面使用 CSS 實作長條圖（Progress Bars），視覺化呈現四個維度的傾向強度。

．響應式布局： 針對行動裝置進行深度優化，確保答題按鈕在手機上具備良好的觸控反饋。

4. 程式碼品質與架構：

．請將邏輯拆解為清晰的組件：QuizEngine.jsx (計分核心)、QuestionCard.jsx (單題組件)、ResultDashboard.jsx (結果儀表板)。

．使用 Framer Motion 加入微互動（例如：點擊選項時的縮放效果、切換頁面時的滑入動畫）。

Step 3：開始測試獲取報告

Gemini 會在右側視窗即時寫出程式碼並運行。你會看到一個精美的測試界面，直接點選答案即可。完成後，系統會自動根據你的計分，生成一份關於你性格優勢、弱點及職業建議的完整報告。

自訂題目數量：豐儉由人更靈活

留意一次過生成88條題，如果你的電腦及網絡性能不佳，一次性叫 AI 寫完，可能會導致回傳中斷。另一方面，可能你也覺得要做 88 題才得出結果，會令用家卻步；你可以在指令中將題目數量修改為 30 題；當然，若追求極致準確，亦可以要求寫 120 題。

你可以在指令中將題目數量修改為 30 題；當然，若追求極致準確，亦可以要求寫 120 題。

如何再次試玩？

不過留意，這個測驗只屬於你，無法經由網絡分享給其他人試用。不過你仍然可以在生成測試時要求它「追加分享結果連結」，他人就可以看到你的測試結果。

如你本人想重測，只需要保留與Gemini的「聊天視窗」，點擊畫面上的「重新測驗」就可以再次使用。在「聊天視窗」的右上角「…」三點位置揀「釘選對話記錄」，更可快速找到，再次做測試。