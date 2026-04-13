Tesla FSD V15將發布！馬斯克直言安全性遠超人類　減9成死亡車禍

Tesla的自動駕駛技術，即將迎來一次具有里程碑意義的跨越。Tesla首席執行官馬斯克（Elon Musk）近日在社交平台上公開表態，對即將發布的FSD V15版本寄予了極高的期望。



馬斯克斷言，即使是在完全無人監管的極端複雜環境下，Tesla FSD V15版本的安全性也將遠遠超過人類駕駛員的水平。這一言論再次向外界展示了，Tesla在人工智能駕駛領域深厚的技術自信。

馬斯克斷言，即使是在完全無人監管的極端複雜環境下，Tesla FSD V15版本的安全性也將遠遠超過人類駕駛員的水平。（X@elonmusk）

在此之前，馬斯克曾多次引用統計數據來支撐他的觀點。他認為，自動駕駛技術成熟後，每年可以挽救全球約90%，在交通事故中遇難的人員。然而，他也指出了現實中一個令人感到無奈的悖論。

儘管自動駕駛能夠避免絕大多數意外，但Tesla依然會因為剩下的那10%系統未能阻止的致死案例，而面臨頻繁的法律訴訟和輿論指責。這種不對稱的社會壓力，成為了技術普及道路上的巨大阻礙。

在馬斯克的邏輯中，這項技術已經在每年數百萬起潛在的突發狀況中，默默保護了大量生命。雖然統計數據能夠清晰地展示出安全性的提升，但公眾的注意力，往往更容易被極少數的負面悲劇所吸引。

馬斯克曾為此深感遺憾地表示，那些因為這套系統的介入而倖存下來的絕大多數人，往往並不知道是Tesla在關鍵時刻救了自己的命。

他認為，這種挽救生命的努力在現實中往往是寂靜無聲的，而一旦發生極其罕見的失敗案例，就會被媒體報道和法律程序無限放大。這種輿論環境對於新技術的成長而言，顯得極為嚴苛。

隨着FSD V15版本的臨近，Tesla正試圖通過更強大的算法和海量的行駛數據，將安全邊界推向新的高度。對於馬斯克而言，用無可辯駁的安全數據來打破輿論的偏見，將是下一階段的核心任務。

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