想AI生成神圖卻不知指令？這款神器能逆向破解咒語　讓創作無憂

如何透過AI生成讓大家都驚嘆的圖片呢？重點是怎麼寫出完整的提示詞，其他創作者不一定會分享自己使用的提示詞，這時候就要去揣摩如何更完整、全面地描述這張圖片，進而產生一張類似結果。



如果你覺得過程太困難，竭盡所能還是無法完整地描述圖片或生成類似結果，其實也可以借助AI之力，接下來要介紹的工具可將圖片轉為提示詞，或是調整為各種風格。

免費強大的提示詞抓取器：Prompt.Gacha

本文要介紹「Prompt.Gacha」是一個免費的提示詞抓取器，將使用者上傳的圖片快速轉換為精準的AI繪圖提示詞，單次最多可轉換100張！轉換出來的提示詞可以打包下載、或是丟給其他AI工具生成圖片，例如DALL-E、Gemini、Stable Diffusion、Midjourney和Z-Image等，進而獲得相似的圖片素材。

+ 3

Prompt.Gacha會辨識圖片的核心主體、動作、藝術風格、光影、色彩配置、構圖、環境與氛圍等，並將符合的標籤加入，最終組合成人類可閱讀並且符合AI繪圖模型邏輯的提示詞。

對於使用者來說，要準確生成圖片最困難的就是撰寫提示詞，換個方式思考，其實也可以與AI對話後獲得更完整的提示詞範本，但透過Prompt.Gacha就會更為直觀，只需要將圖片上傳上去，即可取得一段完整的AI圖片提示詞，亦可選擇不同風格、加入自訂前綴和後綴或是刪除特定標籤，大家可以試試看。

網站資訊

網站名稱：Prompt.Gacha

網站鏈結：https://gemini.google.com/share/befea7e0f020



使用教學

1. 上傳原始圖片

進入Prompt.Gacha提示詞抓取器會看到左側的功能選項，第一步是點擊或拖曳圖片至特定範圍，也就是要轉換成提示詞的原始圖片，單次最多100張。

2. 設定圖片風格與前綴

接著可以從第二步驟設定生成圖片選項，比較有趣的是可以調整成不同的圖片風格，例如寫實光影、日式漫畫、韓式漫畫、中式水墨畫、可愛Q版漫畫、迪士尼風格動畫、像素風格或3D渲染風格等。

如果需要還能自訂前綴（Prefix）、後綴（Suffix）、刪除特定標籤或是添加數字前綴，用不到的話直接維持預設值即可。

3. 執行分析與匯出提示詞

點擊上方「生成全部提示詞」就會開始處理並分析圖片，需要一段等待時間。

完成後就會顯示每張照片經過AI分析後獲得的圖片提示詞，可以直接複製或合併下載TXT格式，亦可打包圖文壓縮檔。

4. 投入AI工具生成新圖

將Prompt.Gacha分析出來的提示詞運用到AI圖片生成工具，試著建立類似的圖片內容。

5. 實際成果比對與風格更換

下圖就是Prompt.Gacha分析原始圖片、生成的提示詞，我再利用它生成新圖片，採用類似日式漫畫效果，不需要費心去揣摩如何設定對的提示詞，透過AI工具可以讓整個流程變得更簡單而且省時間。

更改成像素風格後生成的提示詞也會不太一樣，貼到AI圖片生成器以取得不同的圖片效果。

延伸閲讀：GPT Image 1.5對決Google！AI生圖識中文字 編輯功能這款更強大（點擊鏈結看全文）

+ 5

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】