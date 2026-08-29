Windows 11實用快捷鍵大公開　無需第三方軟件　極速截圖螢幕錄影

最近和不少學生PC用戶聊天時發現，不會裝Steam其實並不算是一個棘手問題，更為棘手的問題其實是很多用戶連Windows系統的一些底層快捷操作都完全不知道，這導致大家認為Windows系統，尤其是Windows 11系統頗為難用。



就拿截圖和螢幕錄影來說，很多朋友想要進行這些操作，依舊在試圖尋求第三方軟件的支持，但其實這些功能早已經被Windows 11集成在了系統裏，只需要快捷鍵調出即可。

熟識善用Windows 11的快捷鍵，能大副提升你的工作效率。（UNSPLASH@rui-silvestre）

此外，一些能夠提升效率的Windows組合鍵，也有很多人都不太清楚，比如最簡單和常用的Win+E打開檔案總管（本機），就有相當多的用戶不知道，每次打開還要專門去找個資料夾點擊，屬實是讓我們有些錯愕。

所以本篇文章給大家帶來一些Windows 11系統使用的小技巧，簡單記一下就能讓你使用系統的效率得到顯著提升。

熟習Windows 11的快捷鍵，能令工作效率加快。（AI生成圖片）

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開始功能表與搜尋

Windows 11的開始功能表是系統操作的核心入口，提供兩種開啟方式：點擊工作列上的【開始】按鈕，或直接按下【Windows】鍵。選單界面佈局清晰，包含多個實用功能區：

Windows 11選單界面佈局清晰，包含多個實用功能區。（電腦截圖）

搜尋框：點擊後進入搜尋界面，支持查找應用、文件、網頁及系統設置等內容。左側展示推薦應用，右側顯示搜尋熱點，幫助用戶快速定位目標資源。

已釘選：用於展示常用應用，用戶可自由添加或取消固定，打造個性化的快捷啟動欄。

所有應用程式：點擊即可瀏覽系統中安裝的全部程式，便於查找不常使用但偶需調用的軟件。

建議項目：根據用戶使用習慣智能推薦最近訪問的文件和常用程式，減少查找路徑，提升效率。此外，按下【Win+S】組合鍵可直接調出搜尋功能，無需切換界面即可快速發起全局搜尋，顯著提升資源檢索速度。

檔案總管高效操作

快速啟動與多分頁：使用【Win+E】快捷鍵可迅速打開檔案總管。最新版本支持多分頁功能，允許在一個視窗中打開多個資料夾，實現類似瀏覽器的標籤切換體驗。若在「選項 → 檢視」中啟用「登入時還原先前的資料夾視窗」，系統重啟後將自動恢復之前的資料夾視窗與分頁狀態，避免重複操作。

資料夾快速啟動詳細教程：

快速存取與文件管理：通過左側導航欄中的「快速存取」區域，可將常用資料夾（如文件、圖片、下載等）固定，實現跨目錄一鍵直達。在文件詳情面板中，可檢視文件的創建時間、修改時間、大小等詳細資料。同時，拖放操作簡化了文件移動流程，只需選中文件並拖動至目標資料夾即可完成轉移。

視窗與桌面管理：提升多任務處理能力

視窗貼靠與畫面分割

Windows 11對畫面分割功能進行了優化，操作更加直觀高效：

手動畫面分割：將視窗標題欄拖至屏幕一側邊緣，視窗會自動佔據屏幕一半空間，另一側可選擇其他應用填充，實現雙屏並列顯示。也可在工作檢視（Task View）中按住【Shift】鍵點擊應用視窗，快速完成畫面分割佈局。

貼靠佈局選單（Snap Layouts）：將視窗拖至屏幕頂部邊緣並懸停，將觸發Snap Layouts選單，提供多種預設畫面分割模板。選擇所需佈局後，依次點擊對應應用視窗，系統將自動完成視窗吸附，滿足三屏、四屏等複雜多任務場景需求。

虛擬桌面管理

虛擬桌面功能有助於按任務或主題劃分工作空間，提升專注度與組織效率：

創建與切換：按下【Win+Tab】進入工作檢視，點擊「新增桌面」即可創建獨立工作區。通過工作列上的虛擬桌面按鈕，可快速在不同桌面間切換。

個性化設置：支持為每個虛擬桌面設置獨立Wallpaper。右鍵點擊桌面空白處，選擇「個人化→背景」，即可更換桌布，使不同工作場景更具視覺區分度。

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高效辦公：實用功能助力工作提速

剪貼簿歷程與多內容複用

系統預設關閉剪貼簿歷程記錄功能，開啟後可跨會話回溯複製內容：

進入「系統→ 剪貼簿」，開啟「剪貼簿歷程記錄」選項。

日常複製操作（【Ctrl+C】或右鍵複製）將自動存入歷程隊列。

使用【Win+V】調出剪貼板面板，點擊任意歷程條目即可粘貼至當前游標位置，避免重複複製，特別適用於頻繁複用文本或圖片的辦公場景。

語音輸入與自動標點

Windows 11內置語音輸入功能，可將口述內容即時轉為文字，並支持智能標點插入：

在文件編輯器或聊天界面中按下【Win+H】，激活語音輸入面板。點擊麥克風圖標開始語音輸入。

截圖與錄屏一體化無需依賴第三方工具，系統原生功能即可滿足截圖與錄屏需求：

按下【Win+Shift+S】呼出截圖工具欄，提供矩形剪取、視窗剪取、全螢幕剪取和手繪多邊形剪取四種模式。截圖完成後內容自動複製到剪貼板，右下角彈出縮圖通知，點擊可進入編輯界面進行標註、裁剪等操作，文件預設保存至「圖片/截圖」資料夾。

系統優化：讓電腦運行更流暢

停用不必要的啟動項

過多的開機自啟動程式會影響系統啟動速度。按下【Ctrl+Shift+Esc】打開「工作管理員」，切換至「啟動應用程式」分頁，檢視各程式的「啟動影響」。選中非必要程式後右鍵選擇「停用」，有效減少開機資源佔用。

管理背景程序

部分背景程序可能佔用大量系統資源，導致運行卡頓。在工作管理員的「處理程序」選分頁中，可檢視所有正在運行的後台任務。帶有「Microsoft」「Windows」「Intel」等標識的通常為核心系統進程，建議不要隨意終止；而如「Microsoft Edge Update」「Microsoft OneDrive」等非關鍵程式，若當前無需使用，可通過右鍵「結束工作」釋放資源。

調整電源模式

根據使用場景選擇合適的電源模式，可在性能與能耗之間取得平衡：

打開「開始 > 設定 > 系統 > 電源與電池」，在「電源模式」中可選擇「最佳電源效率」「平衡」或「最佳效能」。（電腦截圖）

打開「開始 > 設定 > 系統 > 電源與電池」，在「電源模式」中可選擇「最佳電源效率」「平衡」或「最佳效能」。追求續航時選擇「最佳電源效率」模式；日常使用推薦「平衡」模式；進行影片剪輯、3D建模或大型遊戲等高負載任務時，切換至「最佳效能」模式，充分發揮硬件潛能。

個性化設置：打造專屬使用體驗

工作列定製

右鍵點擊工作列空白處，選擇「工作列設定」，可進行多項個性化配置：

右鍵點擊工作列空白處，選擇「工作列設定」，可進行多項個性化配置。（電腦截圖）

工作列對齊：支持自定義工作列在屏幕的位置（靠左，置中）。

其他系統匣顯示：靈活管理工作列圖標與系統匣圖標的顯示狀態，隱藏不常用圖標以保持界面整潔。

工作列行為：啟用「在所有顯示器上顯示我的工作列」後，可在多屏環境中更便捷地進行視窗管理與應用切換。

表情與小工具

快速調用表情：按下【Win+句號（。）】可快速調出系統表情面板，方便在聊天或文件中插入表情符號，增強表達生動性。

小工具面板：使用【Win+W】打開小工具面板，集成天氣、日曆、新聞等實用訊息，無需打開多個獨立應用即可一站式獲取關鍵資訊。

結語

其實現在Windows 11系統更新這麼多年之後，很多以前需要第三方軟件支持的功能，早已經集成到了系統之中成為內置功能，只是不少用戶確實不太知道怎麼去調用。以上這些小技巧很容易記住，而且多試幾次就能成為肌肉記憶，再使用Windows 11系統對應功能的時候就會快很多了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】