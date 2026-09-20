延長手機壽命4招：忌入浴室易變高溫蒸籠　充電限80%別用劣質火牛

很多消費者在買手機時都喜歡一步到位，買台新手機用個四、五年，等到配置全面迭代再換台新的。



今天我們就盤點四個能切實延長手機使用壽命的小技巧，感興趣的朋友可以自己嘗試一下。

四個能切實延長手機使用壽命的小技巧。（01製圖）

4個能延長手機使用壽命的小技巧：

+ 15

一. 平日注意充電方法

手機越來越不經用，最大原因就是電池壽命衰減太多，用不了多會兒就得補電，而電池壽命的縮減一般有以下幾種原因：

工作因素影響

放電過多時，負極的鋰離子大量流動到正極，反應形成不可逆氧化鋰等物質，整體鋰離子減少，能容納的電子就更少；充電過多也是同理。長時間保持在高溫環境下也會影響電池內部的化學反應、SEI的穩定性等等。

內部因素影響

電池內部活性物質存在不可逆消耗。

非工作因素影響

因撞擊、針刺等物理因素造成電池結構破壞，導致爆炸等現象發生。

因此，我們平時用手機時可以稍微注意下充電方式：

1. 手機每次充電到30%-80%之間即可，不要充太滿，隨充隨用。

2. 手機電量在20%-45%左右及時充電，不要等電量過低才充電。

3. 避免在充電過程玩手機，這樣對電池的損耗很大，而且存在風險。

4. 如果每天連夜充電，要開啟「優化電池充電」功能，接近充滿時系統會自動放緩充電速度，不至於過度充電。



二. 儘量避免在浴室、廚房用手機

如今，很多低頭族都是手機不離手，做個飯要看菜譜，洗個澡要刷集電視劇，簡直不要太爽。為此，市面上出現了一批手機防水盒產品，平時往浴室牆上一粘，手機就能放在盒子裏隔絕液體潑濺，在加上手機大多支持防塵防水，似乎就是萬無一失了。

話雖如此，如今市面上絕大多數手機還是沒辦法長時間隔絕高溫的水蒸氣，長久使用可能還是有影響手機內部電子元件正常使用的風險。同理在廚房使用時，也要注意不要一直手持手機使用，避免受到油、水潑濺，影響長時間使用。

三. 別亂用第三方充電頭

雖然現在Android手機一般都會附贈充電頭、數據線，但還是有不少用戶在旅行出遊時喜歡「一頭行天下」，用一個頭給筆記本、耳機、手機、移動電源補充電量，購買一顆價格實惠的大功率充電頭混用似乎是個不錯的選擇。然而，如果貪便宜買三無充電頭，反而有影響設備使用壽命的風險。

之所以叫做「三無充電頭」，就是因為：無生產日期、無質量合格證、無生產廠家名稱，採用的的材料質量大概率不過關，當環境太過炎熱，用戶又將充電頭放置在陽光直射、空氣不流通的區域，可能導致整體溫度過高，導致外殼軟化、結構變形，影響充電頭內部元件，發生短路、燃燒。

【延伸閱讀】手機異常發燙恐遭監控！專家揭木馬竊密術 關機仍可遠程錄音監拍（點擊查看原文）

+ 16

四. 勤更換手機膜，儘量別「裸奔」

購買適配的手機殼、手機膜，已經是很多用戶拿到新機後乾的第一件事。但手機膜用久了之後，屏幕就變成了指紋收集器，稍微接個電話，屏幕上就是一灘油光，擦都擦不乾淨，有些用戶就因此把膜一揭，湊活著用，此時一次簡單的磕碰，可能就會對手機造成不可擬的損傷。

剛買的手機膜都會有完整的疏油層，其通常由全氟聚醚等含氟聚合物組成，一端是極性基團，能牢牢地抓在玻璃表面；另一端則是非極性的氟碳鏈，指向空氣，油脂滴到屏幕上時，油脂分子由於找不到可以結合的位點，就很容易被擦掉。

手機用久了之後，高頻的物理磨損會一點點磨掉那層納米級的氟化物，很多人也喜歡用酒精擦拭屏幕，雖然確實擦得比較乾淨，但它是一種強溶劑，會加速疏油層的分解。我們在日常使用手機時，儘量使用纖維布乾擦。如果有頑固污漬，蘸極少量的清水即可；不要把手機長時間暴曬在陽光下或放在發熱嚴重的設備旁，高溫會加劇塗層的氧化。

總結

可能也有很多朋友認為，這些技巧誰愛搞誰搞，手機還得我「供着」？筆者認為，畢竟錢也都是咱們自己掙的，一些小操作也不費什麼事，也沒必要太較真。相比以前，現在的手機已經越來越結實耐用，平時注意下，多用幾年也是輕輕鬆鬆。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】