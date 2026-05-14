身邊總有朋友說：「睡覺插著通宵充電會充壞電池」、有人堅持「要用到0%自動關機才可以插線」。邊玩遊戲邊充電又是否會傷機？每次都應該充到100%才拔線嗎？現在旗艦手機動輒近萬港元，電池卻是最容易損耗的零件。很多人手機用不到一年，電池健康度就跌破90%，出街不帶流動充電器根本沒安全感。其實保養電池沒想像中複雜，只要破除這些常見迷思並學會這6招，不僅幫你省下幾百元換電費，還能確保手機效能不減。



第 1 式：電量維持在 40% 到 80% 之間最襟用？

想電池長壽，最理想是將電量維持在 40% 到 80% 之間。你可以把電池想像成橡筋，拉太緊（100%）或放太鬆（0%）都會令它失去彈性。只要身邊有插座，可以隨時「淺充」一下，去到80%就停，不要強求充滿到100％，這能有效減少電池內部的高壓損耗。

第 1 式：電量維持在 40% 到 80% 之間最襟用？

第 2 式：為何不要等到電量「見紅」才充電？

很多人的舊觀念是「用到自動關機」，又或是等手機電量圖示「見紅」才接上火牛充電，原來這在現代鋰電池身上是大忌。當電量低過 20%，電池就已經開始「疲勞」；一旦跌到 0% 甚至長期放置不理，電池可能會進入過度放電狀態，直接導致報廢。建議電量剩餘 30% 左右就該插線，給電池留一點餘裕，它自然會用更長的壽命回報你。

第 2 式：為何不要等到電量「見紅」才充電？

第 3 式：溫度是電池頭號殺手！邊打手遊邊充電真的不好嗎？

如果你發覺手機摸上手很燙，這時還堅持快充，對電池的傷害是永久性的。高溫會加速電池內部的化學反應，令壽命急跌。那究竟可不可以在玩遊戲時充電呢？其實回訊息、看影片時充電都可以，但就要避免在播放或拍攝4K影片時，又或是玩高效能3D手遊時充電，因為此時機身會發出高熱，邊玩邊充電的確會加速電池折舊。最好先拆掉散熱差的厚殼，等手機降溫後再補電。

第 3 式：溫度是電池頭號殺手！邊打手遊邊充電真的不好嗎？

第 4 式：便宜莫貪？為何必要用原廠認證充電線／火牛？

街邊幾十元的充電線雖然便宜，但電壓往往不穩定，甚至缺乏過熱保護。iPhone用家應選購具有 Apple MFi 認證的產品；Android手機如使用60W甚至上百瓦的快充，一定要選擇各大品牌的原廠充電器，因為它們都有各自的快充制式，內置專門的晶片及軟件管控調節電流。當電池快充到一定程度時會自動減慢，防止電流過大損壞底板或電池。

第 4 式：便宜莫貪？為何必要用原廠認證充電線／火牛？

第 5 式：善用「最佳化充電」、這手機內置功能必開！

現在 iPhone 和 Android 手機其實都很聰明，設定裡面都有「最佳化電池充電」或「充電上限」功能。你可以將充電上限設定在 80% 或 85%，系統會學習你的作息，在你睡覺時先充到 80%，等你要起床前才充滿剩餘的部分。打開這個開關，讓系統自動幫你把關，就不怕睡覺充通宵會傷機。

第 5 式：善用「最佳化充電」、這手機內置功能必開！

第 6 式：睡覺時通宵充電？切忌將手機放在床上！

很多人習慣睡前將手機插上充電線，然後順手扔在枕頭邊或被窩裡，這其實是個隱藏炸彈！床單和被鋪會嚴重阻礙手機散熱，如果通宵充電時機身發熱，熱力無法散去，不但會大幅加速電池老化，極端情況下甚至有引起火警的風險。為了安全和電池健康，充電時務必將手機放在通風散熱的桌面，並盡量避免整夜插著充電。