iPhone教學｜官方教iPhone爆容量解決方法　不用刪照片﹑影片

iPhone 用得耐，最常見問題之一就是儲存空間不足。尤其當你準備下載大型遊戲、更新 iOS、接收重要檔案，或者想拍片時，才突然彈出容量不足提示，的確令人相當頭痛。不過，iPhone 爆容量未必一定要即刻大量刪除相片、影片或常用 App。根據 Apple 官方支援資料，用戶可以先透過幾個系統內置方法，快速騰出空間，同時盡量保留原有資料。



不用一開始就刪照片影片

很多人一見到 iPhone 儲存空間不足，第一反應就是打開相簿，逐張刪相、刪影片，或者直接刪走幾個 App。這樣雖然可以即時釋放部分容量，但亦容易誤刪重要回憶或日常需要使用的應用程式。

其實 iPhone 本身已有一些較溫和的清理方法，重點是先處理那些暫時不用，但資料仍值得保留的內容。例如未使用的 App 可以先卸載；「檔案」App 內不再需要的文件亦可以清走。

方法一：啟用「卸載未使用的 App」

Apple 官方其中一個建議，是使用「卸載未使用的 App」功能。這個功能的好處，是 iPhone 會移除一段時間未使用的 App 本體，但會保留相關文件和資料。換言之，它不是完全刪除 App，而是先將 App 暫時移走，騰出空間。

被卸載的 App 圖示仍然會留在主畫面上，旁邊會出現雲朵符號。日後如果你想再次使用，只要點擊圖示，系統便會重新下載該 App，而原有資料亦會保留。對於一些不常開啟，但又不想完全刪走的 App，例如旅行 App、購物 App、臨時工具 App，這個功能特別實用。

方法相當簡單。用戶可以先打開 iPhone 的「設定」App，之後進入「App」，再選擇「App Store」。在頁面中找到「卸載未使用的 App」選項，然後將功能開啟。開啟後，當 iPhone 儲存空間不足時，系統便會自動處理部分長時間未使用的 App。由於文件和資料會被保留，因此比直接刪 App 更適合一般用戶。

不過要留意，如果某些 App 已經從 App Store 下架，之後未必可以重新下載。因此在啟用這項功能前，如果你有一些很舊、但仍然重要的 App，最好先自行確認是否仍可正常重新下載。

方法二：清理「檔案」App 內不用的文件

除了 App 本身，iPhone 內的「檔案」App 亦可能儲存了不少佔空間的內容，例如 PDF、壓縮檔、影片附件、工作文件、下載檔案等。這些內容有時是從 Safari、電郵、通訊 App 或雲端服務下載回來，用完後很容易被遺忘。

如果 iPhone 容量突然不足，可以打開「檔案」App，查看「最近項目」、「下載項目」或本機儲存位置，刪除不再需要的文件。特別是大型影片、簡報檔、壓縮檔和重複下載的附件，往往可以釋放不少空間。

清理時最好先確認文件是否已備份，或者是否仍需要日後使用。對於工作文件或重要資料，不建議為了騰出空間而匆忙刪除，可先轉存到雲端或電腦再處理。

日常最好定期檢查儲存空間

如果你經常遇到 iPhone 容量不足，代表平日儲存空間管理可能需要改善。建議定期進入 iPhone 的儲存空間設定，查看哪些 App 或內容佔用最多容量。很多時候，真正佔位的未必是相片，而是通訊 App、影片下載、遊戲資料或長期累積的文件。

平日亦可以養成幾個習慣，例如不用的影片看完即刪、下載檔案用完即清、少用 App 交由系統卸載。這樣就算 iPhone 容量不是最高版本，也能維持較穩定的可用空間。