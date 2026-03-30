手機異常發燙恐遭監控！專家揭木馬竊密術　關機仍可遠程錄音監拍

據媒體報道，手機已成為我們日常生活中不可或缺的工具，可一旦被不法分子植入木馬病毒，便會瞬間從通信工具淪為竊密工具，個人私隱、工作機密等訊息都可能被一覽無餘。



在中國國家安全教育基地科技安全館，參觀者可直觀感受木馬攻擊的完整過程。一部預先植入木馬病毒的演示手機，真實還原了竊密者如何即時監控手機螢幕的全部操作——即便輸入密碼，鍵盤按鍵也會在竊密者後台清晰顯現。

警惕手機異常發燙！揭秘木馬黑科技：關機狀態亦能遠程啟動鏡頭。（央視新聞）

手機發燙可能是中木馬病毒了！注意這些細節：

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不僅如此，竊密者還能遠程調用手機攝像頭，悄無聲息拍攝周邊環境，而手機端無任何異常提示，使用者極難察覺。即便手機熄屏或關機，竊密行為仍可能持續，例如在涉密會議期間，手機仍可能被暗中全程錄音。

手機出現不明原因發燙，很可能是正在被竊密者後台操控、實施遠程即時監控所致。除即時監控外，竊密者還可通過木馬病毒盜取通訊錄、通話記錄、短信、照片等全部私隱訊息。

這些訊息能夠在竊密終端完全同步，即便手機處於關機狀態，相機與錄音功能仍可被遠程激活並使用。手機木馬病毒區別於普通惡意軟件，具備目標精準、功能強大、隱蔽性強、長期潛伏等特徵。

木馬可通過多種渠道入侵手機：

1. 掃描不明二維碼；

2. 使用非正規來源充電器；

3. 點擊釣魚短信鏈接；

4. 連接公共Wi-Fi；

5. 落入偽基站陷阱等。



專家提醒，當前網絡攻擊正日趨「無感化」與「智能化」，防護意識一刻也不能鬆懈。

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