Windows 11性能被羞辱？與XP、Win 7比拼全盤皆輸　冠軍居然是它

早前，YouTube頻道TrigrZolt精心組織了一場XP/Vista/7/8.1/10/11效能對比實測，這也是最近六代Windows的首次同場對決，結果可能出乎很多人的意料。

眾所周知，Windows 11在部分用戶群體中口碑不佳，原因在於其更高的系統資源消耗、嚴苛的硬件要求、用戶介面退步等等，當然還有其為人詬病的效能。

儘管TrigrZolt這項測試並不完全嚴謹，但 Windows 11幾乎在所有單項測試中「包尾」，也著實出人意料。

本次測試使用了六部Lenovo ThinkPad X220手提電腦，均配備Core i5-2520M處理器、8GB記憶體（RAM）和256GB機械硬碟（HDD），並分別運行最新版本的Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 和 Windows 11系統。僅從配置來看，本次測試方法明顯偏向於舊版系統，但也能說明一些問題，Windows 11確實對老機器太不友善了。

開機測試

首先是開機測試。結果顯示，Windows 8.1開機速度最快，而Windows 11最慢。這兩個版本（以及Windows 10）都具備舊版Windows所不具備的快速啟動功能。

測試中，Windows 11在載入工作列（Taskbar）時遇到了一些困難，這也是該系統臭名昭著的一個缺陷，自發布以來就一直備受關注。

儲存空間測試

第二項是儲存空間測試，Windows XP拔得頭籌，所有已安裝的應用程式僅佔用18.9GB的空間。同樣數量的程式加上Windows系統本身，在Windows 11上卻佔用了37.3GB的硬碟空間，可見其需要的額外空間確實不少。不過，Windows 11在這項測試中排名第三，落後於佔用37.8GB的Windows Vista和大家最為推崇的Windows 7（高達 44.6GB）。

憶體管理測試

接下來是記憶體管理測試，Windows XP再次勝出，閒置時僅佔用0.8GB系統記憶體，而Windows 11的平均記憶體佔用量則增長至3.3GB，一度甚至達到3.7GB，這也是因為作業系統在背景載入了更多資源。

因此，記憶體較小的老舊硬件在Windows 11系統下更容易出現運行緩慢的情況。需要注意的是，TrigrZolt使用的是帶有機械硬碟的系統，無論你鍾愛哪個作業系統，機械硬碟如今都已過時。任何配備效能不錯的CPU和NVMe SSD（固態硬碟）的現代系統都能夠有效彌補Windows 11的普遍低效率。

記憶體管理測試的第二部分，是瀏覽器分頁（Tab）載入測試，這名博主需要在記憶體使用量達到5GB之前盡可能多地打開瀏覽器分頁。由於Firefox和Chrome在老舊的Windows版本上無法正常載入網頁，因此在所有設備上都使用了兼容性更強的瀏覽器Supermium。

意料之中，Windows 11再次墊底，僅能載入可憐的49個分頁。相比之下，Windows 8.1竟然能載入驚人的252個分頁。即使是更老的Windows XP也能載入50個分頁，但這並非因為達到了5GB的記憶體上限，而是因為其分頁檔（Page File）無法及時更新導致崩潰。

電池續航力

第四項測試是電池續航力，不出所料，Windows 11最先耗盡電量，而Windows XP的續航時間最長。不過，所有設備之間的續航時間差距只有大約兩分鐘，因此在實際使用中不會造成太大影響。所有手提電腦的電池健康度均為100%，並且運行了相同的程式。

應用程式測試

接下來，在Audacity中導出音訊檔案，Windows 11再次排名第五，僅領先於出現異常延遲的Windows Vista，其他所有手提電腦的成績都相差無幾。

在影片渲染（Rendering）方面，Windows 11的命運也如出一轍，排名墊底，而Windows 10則位列第一。Windows XP和Vista無法載入所使用的OpenShot影片編輯器，因此被取消了資格。

應用程式開啟速度測試中，Windows 11在所有五款測試程式（檔案總管、小畫家MS Paint、小算盤、Adobe Reader和VLC媒體播放器）中均排名墊底。為了確保與所有六個作業系統兼容，測試中使用了舊版本的Adobe Reader和VLC，因此效能方面還有一些提升空間。

在經歷了多次失敗後，Windows 11在網頁瀏覽測試中，在載入圖片的環節中竟然取得了第三名的好成績，但在瀏覽Google圖片和Microsoft帳戶登入網站時，又跌至最後一名。不過，在檔案傳輸方面，Windows 11奮起直追，最終獲得第二名，僅次於Windows 10。而在使用Malwarebytes進行的惡意軟件掃描測試中，Windows 11排名第四，該項測試的冠軍是Windows 7。

基準測試（Benchmark）

來到最後一個測試環節——基準測試（Benchmark）。在CPU-Z的單線程負載測試中，Windows XP拔得頭籌；Windows 7在多線程負載測試中名列榜首；Windows 11在這兩項測試中均位列第四。

這名博主也測試了Geekbench，但Windows 10/11和其他系統使用的版本有所不同。Windows 11的單核效能更高，但多核效能略遜一籌。在較老的作業系統中，Windows Vista的得分最高。

TrigrZolt還測試了CrystalDiskMark，Windows 11取得了不錯的成績，與Windows 10並列第三，而Windows XP則拔得頭籌。

在Cinebench R10單核測試中，Windows 8.1再次獲勝，將Windows 11擠到了第四位。Windows 11的多核效能表現更差，僅以微弱優勢險勝Windows 10，避免墊底；Windows Vista則以最快的速度奪冠。

總結

總而言之，Windows 11在這次測試中表現慘淡，甚至連一項測試都沒贏。當然需要說明的是，這些硬件如今實在太過老舊，根本無法真實展現Windows 11的體驗。

Tomshardware認為，如果你用的是Windows 10/11時代推出的新款手提電腦，結果很可能截然相反。不過，考慮到Windows 10在沒有SSD的情況下效能並沒有受到太大影響，Windows 11的這種表現仍然讓人有些尷尬。

TrigrZolt本人也提到，這項測試更多的是歷史價值而非實用性。他最終將總冠軍頒給了 Windows 8.1，稱讚其流暢快速（儘管它在發布之初曾飽受詬病）。此外，Windows 8.1的視覺效果也比Windows 7/Vista更接近Windows 10/11，因此看起來並不過時。

所以，這六代Windows，哪一代才是你心中的理想型？

