為什麼256GB硬碟只有223GB？實測手機與電腦「容量縮水」進制差異

如果你關注過存儲空間就會發現，同樣是256GB容量，同樣是固態閃存顆粒，256GB的手機在設置裏看到的總容量就是256GB，而電腦上的固態硬盤總容量則只有223GB左右，為什麼手機不縮水，到電腦這裏就縮水了？



為什麼256GB手機與電腦顯示容量不同？

其實答案很簡單：手機和固態硬盤採用了兩種不同的容量計量標準，且固態硬盤有額外的容量損耗，而手機通過顯示優化弱化了這種差異。

一、1000 vs 1024：廠商與系統的進制大戰

我們先從最根本的「計量標準」說起，在存儲領域，長期存在兩種並行的容量計算標準，一種是十進制（廠商標準），一種是二進制（系統標準）。廠商為了計算和宣傳方便，普遍採用十進制，規定1GB=1000MB、1MB=1000KB；而電腦、手機的操作系統，基於數據存儲的底層邏輯，採用二進制計算，即1GB=1024MB、1MB=1024KB。

這個細微的進制差異，在大容量存儲設備上會被放大。以256GB為例，廠商按十進制計算的實際字節數是256×1000³=256000000000字節；而電腦操作系統按二進制換算，將這些字節轉換成GB，就是256000000000÷(1024³)≈238.4GB。這麼一換算，容量就縮水了接近18GB。

二、手機廠商「顯示優化」：不顯示縮水？

那為什麼手機顯示的是256GB，而非換算後的238GB左右？這其實是手機廠商的顯示優化。手機系統雖然底層也用二進制計算，但為了貼合用戶認知，在計算文件大小的時候是按照十進制計算的，也就是說，手機上所謂的256GB和電腦上的238GB其實是一樣的容量。

三、實測驗證：手機連接電腦後容量揭秘

驗證這一點也非常簡單，將手機連接到電腦之後開啟文件傳輸，就會發現，手機的256GB容量在電腦這裏會識別為229GB，加上系統佔用的9GB，就是238GB了。如果願意進一步測試，可以準備一個略小於1GB的文件，在傳輸到手機之後就會發現同一個文件大於1GB，也是因為兩者的計算方式不同導致的。

所以結論就很簡單，同樣容量的存儲設備，因為不同的計算方式導致我們看到的可用容量不同，既不是電腦偷工減料，也不是手機良心發現，兩者的實際空間是一樣的。

【延伸閲讀】中國廠商推出Mini SSD 只有SIM卡大小容量卻高達2TB 僅售這價（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】