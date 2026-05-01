舊iPad/平板變副屏！實測低於10ms延遲串流　床上暢玩電腦3A大作

你的平板電腦是不是已經在抽屜裏吃灰很久了？與其讓它繼續沉睡，不如將它變身為電腦的便攜顯示器。無論是躺在牀上玩3A大作，還是在咖啡廳辦公，都能獲得大屏體驗。本文將手把手教你如何通過串流技術，讓平板成為電腦的第二塊屏幕。



平板串流方案：辦公、打機需求大不同

iPad用來串流玩遊戲或辦工，也是相當方便實用。（unsplash@serwin365）

目前主流的串流方案主要分為兩類：系統級串流和遊戲專用串流。系統級串流方面，Spacedesk是免費首選，支持Windows與iOS/Android雙平台，延遲較低，適合辦公和輕度遊戲。SuperDisplay專為Android設計，支持壓感筆和觸控，畫質優秀，但需付費約50元人民幣。Duet Display則是老牌方案，Mac和Windows都支持，穩定性出色。

Spacedesk是免費首選，支持Windows與iOS/Android雙平台，延遲較低，適合辦公和輕度遊戲。（Spacedesk）

主流串流方案主要分為系統級和遊戲專用兩種，平板秒變生產力工具：

遊戲專用串流方面，Steam Link是Steam遊戲用戶的最佳選擇，支持手柄映射且完全免費。Moonlight配合NVIDIA顯卡使用，延遲極低，支持4K 120Hz高刷。Parsec則是跨平台遊戲串流神器，適合多人聯機和低延遲需求。建議辦公選Spacedesk，N卡遊戲黨選Moonlight，Steam用戶直接Steam Link。

將平板連接Windows電腦

以Spacedesk搭配Windows為例，設置過程非常簡單。首先在電腦端訪問spacedesk.net下載Windows驅動並安裝，安裝完成後任務欄會出現Spacedesk圖標，右鍵選擇開啟服務，並確保電腦和平板連接同一WiFi網絡，5GHz頻段體驗更佳。

接着在平板端的應用商店搜索安裝Spacedesk，打開APP後軟件會自動搜索局域網內的電腦，點擊電腦名稱即可連接，瞬間就能看到電腦桌面。最後在Windows顯示設置中，選擇擴展這些顯示器可將平板作為副屏，選擇複製則兩邊顯示相同內容。建議將平板設置為副屏，主屏玩遊戲，平板看攻略或聊天。

深度優化：如何達成10ms極低延遲體驗？

串流玩遊戲最怕延遲和卡頓，有幾個關鍵設置能大幅提升體驗：

網絡優化方面，優先使用5GHz WiFi，避免2.4GHz的干擾和擁堵，條件允許時用USB網絡共享代替無線，延遲可降低至10毫秒以內，同時關閉路由器的雙頻合一功能，強制設備連接5G頻段。

畫質與性能平衡方面，在平板APP設置中將畫質調整為平衡或性能模式，幀率鎖定在60fps即可，盲目追求高幀率會增加帶寬壓力，同時開啟硬件加速解碼，減輕平板CPU負擔。

遊戲內設置方面，關閉垂直同步可減少輸入延遲，全屏遊戲改為無邊框窗口模式方便隨時切換，對延遲敏感的遊戲如FPS，建議降低串流分辨率至1080p。



常見問題：解決卡頓、黑邊與音畫不同步

實際使用中可能會遇到一些問題。畫面卡頓延遲高時，檢查是否連接5GHz WiFi，降低串流畫質設置，關閉無損傳輸，必要時重啟路由器排除網絡擁堵。連接不上或頻繁斷開時，關閉電腦防火牆或添加軟件到白名單，確保兩台設備在同一網段，嘗試手動輸入電腦IP地址連接。

畫面比例失調或黑邊時，在Windows顯示設置中調整平板顯示器的分辨率，平板APP內選擇拉伸或適應屏幕模式。沒有聲音或音畫不同步時，在設置中開啟音頻傳輸，若延遲明顯建議在電腦端播放音頻平板靜音。觸控不靈敏或無法操作時，部分遊戲需要開啟觸控映射功能，Steam Link和Moonlight支持自定義觸控按鍵。

延伸玩法：躺床玩3A大作、副屏繪圖更有效率

串流成功後，你的平板還能解鎖更多玩法。可以接上藍牙手柄，躺在牀上玩艾爾登法環等3A大作。也可以平板當副屏放參考資料，主屏寫文檔，實現移動辦公。支持壓感的平板如iPad可作為數位屏使用，進行繪畫創作。Parsec還支持邀請朋友遠程同屏遊玩，實現多人遊戲樂趣。

總結：給舊平板二次生命

通過串流技術，閒置的平板電腦瞬間變身價值千元的便攜顯示器。整個過程無需額外硬件投入，只需下載軟件簡單設置即可。雖然無線串流存在輕微延遲，但對於大多數遊戲和辦公場景完全可接受。現在就翻出你的吃灰平板，給它第二次生命吧。如果主要用於遊戲，建議先試用免費方案確定需求後，再考慮付費軟件的高級功能。

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