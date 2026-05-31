Win 10/11忘記密碼或PIN碼怎麼辦？一文看清兩者分別　附重設教學

日常使用電腦時，我們常會遇到兩種身份驗證方式——PIN碼和密碼。兩者都可以解鎖訪問電腦的權限，格式看起來也都一樣，那麼他們有什麼區別，為什麼要區分這兩個碼呢？如果不慎忘記了，還能找回嗎？



先簡單介紹一下，電腦密碼是更為傳統的驗證方式，可由字母、數字、特殊符號組合而成，長度不少於6位，而且建議用戶設置複雜組合以提升安全性。密碼不僅能用於本地登入電腦，還支持遠程登入，比如通過遠程桌面連接另一台設備。

忘記電腦密碼/PIN碼解決方法：

PIN碼則是伴隨Windows 10及後續系統推出的，由Windows Hello推動普及，本質是本地設備專屬的便捷驗證方式。PIN碼默認是4-6位純數字，雖可設置為包含字母和符號，但違背了其便捷性的設計初衷，因此絕大多數用戶都會選擇簡單易記的數字組合。

無論是 PIN 碼還是密碼，都可以直接登入電腦，核心作用都是保護電腦資料安全。不過 PIN 碼儲存在電腦內置的安全模組中，僅用於本地驗證，無法用於遠端登入，且多次輸入錯誤後會自動鎖定設備，能有效抵禦暴力破解。

PIN碼與傳統密碼之間，登入的方法各有不同。（AI生成圖片）

那麼如果密碼/PIN 碼忘記了，可以重設嗎？答案是可以。對於 PIN 碼，如果還沒有登入電腦，可在登入畫面找到「我忘記我的 PIN」選項（僅適用於微軟帳戶），按提示驗證身份後即可重設。

如果是忘記了密碼，可以通過登入畫面的「我忘記我的密碼」選項或網頁重設；本地帳戶則可通過預設的安全問題，或密碼重設磁碟進行重設，重設密碼後再重新啟動 PIN 碼設定即可。

【延伸閲讀】Microsoft官方承認了！Win11變慢不是電腦廢 這2大功能才是元兇

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】