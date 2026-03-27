Win 11市佔72%反超Win 10！為何仍口碑崩潰？揭AI功能與更新爭議

微軟發布Windows 11已經5年了，最新的市場份額也來到了72%，Win 10則大幅下滑到了26%，Win 11在這方面可以說大獲全勝了。



然而Win 11的口碑跟佔有率可不是正比的，去年被人詬病的是強塞AI功能，今年1月份的補丁（patch）更新導致的一堆問題更是讓Win 11形象崩塌，連微軟都要出來道歉安撫用戶。

Win 11最近已經被多個國外媒體都批過，PCMag網站日前又發了一篇文章列舉了微軟的十宗罪，那就是Win 11中有10大功能被宣傳得天花亂墜，然而實際卻是名不副實，令人失望。

Windows 11每次更新，都幾乎會引發另一場災難。（microsoft）

點擊圖片了解PCMag所提出Win 11的十宗罪

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具體來說，這10個功能分別是小組件（眾多槽點中這個排第一反而讓人想不到）、全新的文件管理器、Android應用支持、統一的視覺設計、Teams聊天、手機鏈接、觸屏操作、Xbox遊戲功能移植、多任務/桌面視圖、Copilot+（AI功能入口）等。

這裏的10大功能中，有些功能對國內用戶來說不那麼重要，甚至無感，比如Teams聊天，小組件等，不過其他功能確實應該做好，而且做好了對用戶意義很大。

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作為21世紀20年代的新系統，尤其是智能手機/平板等設備普及的今天，Win 11在多設備連接上真的有些落伍，電腦與其他設備的交互跟不上時代，甚至不如一些第三方軟件。

遊戲玩家期待的一些功能往往也是半途而廢，這裏面列舉的Xbox功能移植就有微軟之前大肆宣傳的DirectStorage，可以給CPU/GPU減負，理論上能提升遊戲性能，但幾年來實裝的遊戲也沒幾個。

上面這些功能還可以說微軟不上心，但AI功能總可以說是微軟極為重視的吧，然而Win 11的AI功能才是被大家吐槽、反對最多的地方之一，不論是給系統應用增加莫名其妙的AI功能，還是集成Copilot+入口，Win 11在這方面似乎都沒做出讓大家體驗大提升的效果。

說到這一點，原文沒提到的一個地方還值得多說說，那就是微軟推了很久的AI+PC，就算給出了40 TOPS性能的AI指標，所謂的AI+PC也沒得到用戶認可，因為實際使用中根本沒什麼感知，現在Dell等廠商都不想搞了。

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