哪吒電動車充電突自燃起火！底盤狂噴火舌　車主因1情況索賠無門

網友發布視頻顯示，在貴陽觀府壹號地面充電站，一輛電動車發生起火自燃事故。



網友表示，這輛車上沒有聯繫電話，旁邊車上也沒有，幾分鐘大火就燒起來，整車都被燒燬。

從視頻中來看，起火的涉事車輛疑似為哪吒U電動車，底盤電池向外瘋狂噴火，火勢極為兇猛。

+ 1

據了解，2023款哪吒U電動車配備磷酸鐵鋰和三元鋰電池兩種電池包，供應商包括寧德時代、惠州億緯、捷威、蜂巢能源、華鼎國聯等多個品牌。

電池包容量有55.8kWh、68.2kWh和70.41kWh多種規格，CLTC續航里程為401km、501兩種，支持0.5小時的快充，電池包採用液冷散熱。

不過，目前哪吒汽車已經停產，車輛發生起火自燃事故，廠家大概率無法再為用戶處理賠償事宜。

【相關文章】USB線長插車內好危險？內地車主發現副駕冒煙起火 7物不宜放車內（點擊圖片放大）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】