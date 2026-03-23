手機充完電不拔掉充電器很危險？內地消防員實驗教正確做法

手機充完電不拔掉充電器很危險！正確做法教學｜為了圖方便，不少人習慣將充電器長期插在拖板或牆上插座，讓其處於隨時待命的狀態，以為只要不連接手機就不會耗電或產生危險。然而，這種看似平常的小習慣，實則隱藏著巨大的安全風險。近期內地消防部門進行了一項針對「空載充電器」的實驗，結果顯示，充完電不拔掉充電器的行為潛在非常大的危險。



消防實測揭真相：空載狀態下的隱形電流

許多用家誤以為，只要充電線沒有接上手機，充電器就不會運作。為了破解這個迷思，消防員準備了多款不同品牌的手機充電器，將它們分別插在通電的拖板上，並使用專業的感應式測電筆進行測試。實驗結果令人警惕：當感應式測電筆靠近這些並未連接手機的充電器時，測電筆的綠色指示燈迅速亮起，且長時間沒有消失。

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這項實驗數據清晰地表明，只要充電器插在電源上，即使沒有連接任何裝置，其內部的電子元件依然處於持續工作的狀態。感應筆檢測到的感應電流證明了充電器內部正在進行電壓轉換與能量損耗。這意味著，長期不拔掉充電器，會導致其內部的電容器、變壓器等電子零件加速老化，縮短使用年限。當這些零件的壽命耗盡或因長期受熱而失效時，極容易引發短路，甚至演變成災難性的火警。

守護家居安全：建立正確的充電習慣

消防部門強調，最理想的做法是「隨用隨充，充完即拔」。一旦裝置充滿電力，應立即將充電器從插座上移除，從源頭切斷電源。此外，不少香港用家習慣在入睡前充電，讓裝置整夜處於通電狀態，這同樣是高風險行為。

雖然現代電子產品大多設有保護電路，但任何裝置都不能保證百分之百安全。一旦充電器的保護機制因品質缺陷或零件老化而失效，加上電池本身若存在未被察覺的微小瑕疵，長時間過度充電所累積的熱量極可能引發電池熱失控。在寂靜的深夜，這種火災往往難以被及時發現，後果不堪設想。因此，避免整夜充電、確保人在場時才進行充電，是保障家居安全的基本守則。

環境因素不容忽視：防潮與防燃的細節

除了充電習慣外，環境因素亦直接影響充電安全。在香港潮濕的天氣下，用家必須格外小心，避免讓手機或充電器受潮甚至進水。電池內部化學物質對水份極其敏感，一旦遇水極易引起短路。消防員建議，在每次充電前應養成習慣，檢查電池與充電器是否有受潮跡象。

同時，充電位置的選擇亦大有學問。許多用家喜歡將充電中的手機放在木質床頭櫃、梳化或布質材料等易燃物附近，甚至藏在枕頭下。這種做法會嚴重阻礙散熱，若發生短路，周邊的易燃物會迅速助燃，擴大火勢。正確的做法是將充電中的裝置放在平整、陰涼且遠離易燃物的地方，從細節處降低安全隱患。