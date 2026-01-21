電動車比油車環保根本是綠色騙局？特朗普重返白宮後，再次抨擊前任政府的「綠色新政」為「綠色新騙局」（Green New Scam）。他認為強制推行電動車（EV）是一項「極其昂貴且荒謬」的舉措，不僅推高車價、摧毀美國內燃機產業；更重要是，他指出不少科學家早已質疑電動車未必比燃油車更環保。



特朗普MAGA 新政：終止「強制電動化」的自由之爭

特朗普的 MAGA 政策核心是「可負擔的生活」。他主張民眾應擁有自由選擇權，不應受碳排放法規「脅迫」。他計畫取消加州《清潔空氣法案》的特殊權利，終止 2035 年禁售燃油車的目標。對他而言，激進轉型背離了現實生活成本。但亦有人反擊指：以實際生活成本為由反對全民電動車，豈不與全球推行的環保政策背道而馳？

電池背後的「碳負債」：生產環節比油車更髒？

那就要了解問題核心，電動車是否真的更環保？關鍵在於生產階段。

國際能源署（IEA）指出（IEA 報告：Global EV Outlook 2025 連結），生產一輛 EV 所需礦物（鋰、鈷、鎳）是傳統車的六倍。開採這些金屬極度耗水且破壞環境。 此外，電池製造的「碳負債」遠高於內燃機。電池工廠多設於偏遠地區，依賴燃油貨運，導致電動車在落地那一刻，初始碳足跡就已顯著領先。

更大問題是環保電動車的動力核心：電池的製造過程複雜，其「碳負債」遠高於傳統內燃機汽車。專家提醒，不能僅看行駛時的零排放，而忽略了源頭的高污染，若充電用的電力來自燃煤發電，電動車僅是「污染轉移」而非「減排」，這問題在非核能發電的國家，情況更明顯：

低碳國家： 在風能、太陽能普及的地區，EV 減碳效果顯著。

高碳國家： 在依賴煤電的國家，EV 的環保優勢幾乎消失，甚至不如高效能油電混合車（HEV）。

電力來源決定環保上限：燃煤發電讓減碳功虧一簣？

電力來源如何決定電動車的環保成效？ 這是目前爭論的核心。電動車本身雖無尾氣排放，但其消耗的電能若來自燃煤發電廠，則相當於將污染轉移至發電端。若電力結構不改變，全面推廣電動車可能只是轉移污染而非消滅污染。

潔淨能源地區： 在再生能源（如風能、太陽能）普及的地區，電動車能發揮極佳的減碳效果。

高碳排電力結構： 在依賴燃煤發電的國家，電動車的環保優勢會大幅縮減，甚至與高效能油電混合車不相上下。

從車壇巨人到電機專家：豐田章男與戇豆先生的憂慮

豐田汽車董事長豐田章男多次警告（路透社相關文章連結），全面電動化並非唯一解方。他直言：「一台電動車的污染，等同於三台油電混合車。」他主張應發展氫燃料（FCEV）與混合動力，避免激進轉型導致大規模失業。

更意想不到是，以《Mr.Bean 戇豆先生》一角全球知名的演員羅雲·艾堅遜（Rowan Atkinson），原來曾在紐卡斯爾大學和牛津大學攻讀電機工程，他在2023年曾撰文指出（情報及相片來源：英國 Telegraph），現行電池技術壽命短，報廢後的有毒廢棄物處理棘手。他呼籲大眾關注車輛「使用壽命」，認為延長舊燃油車的使用期，可能比頻繁更換昂貴的電動車更能保護地球。

長遠發展的減碳效益：生命週期的「等價交換」

不過，電動車也有支持理據，指隨著行駛里程增加，電動車會逐漸「償還」其製造階段的碳債。減排廢氣直接改善空氣品質，減少居民呼吸道疾病。另外，汽車電池回收技術亦將不斷成熟，有望降低污染。不過有反對聲音指這類構想太理想化，實際上不少平價電動車粗製濫造、使用三幾年就要報費換車，所謂的「償還」是空談。

正如日本動畫《鋼之鍊金術師》提出「等價交換」理論，人工製造的代步及運輸動力，不可能像魔法一樣憑空產生，我們必須在製造代價、電力來源與使用壽命之間取得平衡。電動車是否環保，並非是非黑即白的簡單結論，而是取決於我們願意付出哪種代價。