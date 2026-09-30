iPhone計算機隱藏功能！換匯率/轉單位/查計算紀錄　網購旅行必學

iPhone內置計算機看上去很普通，可直到最近我才發現，原來裏面還隱藏着不少實用小技巧。特別是最後一個功能，我猜你肯定沒玩過。那廢話不多說，一起來看看吧。



查看計算歷史

打開計算機後，點擊左上角的歷史記錄按鈕，就能查看之前計算過的內容。之前算過的數據不用重新輸入，直接點一下就能恢復，還能複製結果到WhatsApp、IG、微信、備忘錄等應用程式中。如果不再需要計算歷史，點擊「編輯」還可一鍵清除。

iPhone計算機實用小技巧。（01製圖）

iPhone計算機裏面還隱藏着不少實用小技巧：

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科學計算機

點擊右上角的計算機按鈕，然後選「科學」。普通計算機瞬間變成科學計算機。開方、冪運算、三角函數等高級功能都會出現，學生和打工仔偶爾都會用得上。

單位轉換

打開計算機，還是點擊右上角的按鈕，選擇「轉換」；輸入任意數字後，即可快速查看貨幣轉換（匯率）、長度、體積、面積、重量、功率、甚至燃油（公升/百公里）。這個功能幾乎涵蓋了我們日常生活中所有會用到的單位轉換場景。

怎麼樣，看起來只是一個普通的計算機，但很多人用了幾年iPhone，只會按數字和加減乘除。

其實蘋果已經悄悄把它升級成了一個更專業的小工具。下次再打開計算機的時候，不妨試試這些功能。說不定你會發現，自己每天都在用的iPhone原生App，居然還有這麼多隱藏玩法。

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