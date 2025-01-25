iPhone容量不夠用？3招教你快速清出儲存空間　刪相外還可這樣做

iPhone儲存空間爆滿成為越來越多人的問題，本文教你3個方法整理iPhone空間，空出更多容量。



手機相機性能不斷提升，相簿裡照片和影片佔據越來越多容量。同時，iOS的軟體更新也需要更多儲存空間。

根據Apple官方公告，為了支援搭載Apple Intelligence，新版本的iOS 18.2就要占掉手機7GB的容量，幾乎是先前iOS 18.1版本初始需求的2倍。

iPhone儲存空間滿了，除了購買容量更大的機型或雲端，還有什麼方法自救？以下3招方法告訴你如何空出iPhone容量。

3招實用方法，令iPhone騰出空間：

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第一招：「iPhone儲存空間」清除容量殺手

在「設定」＞「一般」＞「iPhone儲存空間」，刪除多餘的App。



打開「設定」＞「一般」＞「iPhone儲存空間」，可以看出目前iPhone容量的使用狀況，下方則排列了各個App所占用的容量。

對於較少使用的App，可以在App上左滑或點擊進入該App頁面，選擇「卸載」（解除安裝），釋出該App使用的儲存空間。解除安裝後仍會保留其文件及資料，之後可在需要時再重新下載。若有不再需要的App，也可以在此頁面直接刪除，救回閒置的空間。

部分App會自動儲存快取（Cache）資訊，使下次瀏覽時更快速，例如Instagram會在背景自動下載個人頁面上的一些照片，下次登入時就不需要等待照片下載。要重新取回這些空間，可以透過刪除再重新安裝Instagram來達成。

而佔據許多人手機容量前3名的LINE，則可以在LINE點開右上角「設定」＞「聊天」＞「刪除資料」，點選「清除」，一鍵刪除快取資料。

第二招：3步釋放相簿儲存空間

在所有App中，相簿通常是容量的最大殺手。以下3步幫助你精簡相簿的儲存空間：

1. 打開相簿下滑，在「更多項目」中找到「重複項目」，點擊查看重複的照片，選擇合併或刪除。

2. 在「最近刪除」中，選取並永久刪除所有iPhone刪除後自動保留30天的照片。

3. 如果有將相簿同步至iCloud，可以在設定中點擊「你的名稱」＞「iCloud」＞「照片」，開啟「最佳化iPhone儲存空間」。開啟後，完整畫質的照片會被儲存在iCloud，手機裡則留下普通畫質的版本。



若相簿裡仍有大量的照片及影片，使用了以上方法依然緩不濟急，最終極的方式就是將照片備份至雲端，然後在手機上刪除，騰出手機上的空間。

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不過由於iCloud和iPhone相簿有備份連動機制，若在手機上刪除已備份的照片，iCloud上的照片也會一併被刪除，因此建議可以另外使用Google相簿或其他相簿。

以Google相簿為例，可以在背景自動備份iPhone上的照片，並且在App裡一鍵刪除已備份的照片，釋出iPhone上的空間。Google One基本版的價格為每月15港元，可享有Google相簿、雲端硬碟和Gmail共100 GB的儲存空間。

第三招：開啟2功能，節省未來的儲存空間

清出現有的閒置空間後，開啟2個功能也可以防止未來的空間再被迅速耗盡：

1. 在設定中打開「相機」＞「格式」，選取「高效率」的拍攝模式，可以使用HEIF/HEVC格式拍攝，減少檔案大小。

2. 在設定中打開「App Store」，下方開啟「卸載未使用的App」，未來未使用的App將自動被卸載，不須定期手動刪除。



雖然一次性的大整理可以快速解決空間不足的緊急情況。不過，定期的備份照片影片、刪除不必要的資料和App才是讓iPhone長期保有可用容量的最佳方法。

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