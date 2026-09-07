Google Gemini 3.8 Flash登場！AI Studio免費玩　付費版限時半價

Gemini 3.8 Flash是Google於2026年9月推出的Flash系列新模型，主打軟件工程、Agent任務與多步推理，在速度與成本之間取得平衡。一般使用者只要有Google帳號，就能在Google AI Studio免費試用。



最近AI模型的更新速度很快，有一點各廠互相競賽的意味。本文要介紹的是Google在2026年9月2日發表的兩款新模型，分別是主打日常工作的Gemini 3.8 Flash，以及專為資安防禦設計的Gemini 3.8 Flash Cyber。

Gemini 3.8 Flash是Google於2026年9月推出的Flash系列新模型。（X@Google）

對一般使用者來說，好消息是Gemini 3.8 Flash可以直接在Google AI Studio上免費試用，只要有Google帳號就能開始，適合想先體驗看看新模型表現的人。

Google在八月中才剛推出Gemini 3.7 Flash，相隔約三週又再次更迭，也不禁讓許多網友好奇：究竟進階模型3.1 Pro何時會更新呢？目前還沒有看到更多資訊，Flash小版本間比較沒有突破性的革新，或許好戲還在後頭，可以期待一下。

Gemini 3.8 Flash是什麼？

Gemini 3.8 Flash是Google定位為「最聰明的實用工作模型」的版本，屬於Flash系列，特色是在速度與成本之間取得平衡，同時保有不錯的推理能力。相較於前一代，它在軟件工程、Agent任務與多步推理上都有明顯提升，會在回答前執行額外的推理步驟，也能反覆呼叫工具來完成比較複雜的任務。

簡單來說，它適合拿來處理需要一點思考的工作，像是寫程式、拆解多步驟問題，或是做資料整理與分析。

如果你目前主力AI是Google Gemini，考慮將模型切換為Gemini 3.8 Flash，能獲得最大效益，無論在速度或價格上表現都很優異，特別是需要AI幫忙處理雜事，但又不想在頂級模型花大錢的使用者，Flash系列就是首選。

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效能表現：軟件工程與多領域全面提升

這次改版的重點之一，是將「一次把事情做對」的能力再往上提升。Gemini 3.8 Flash在長期的軟件工程測試中，成績超越了多數體積更大的前沿模型，代表它處理比較長、比較複雜的程式任務時更穩定，減少來回反覆修改的情況。

Gemini 3.8 Flash在長期的軟件工程測試中，成績超越了多數體積更大的前沿模型。（Google）

除了寫程式，它在金融分析與法律領域的基準測試也有突出的表現，並支援多種程式語言的複雜推理，適用的範圍比單純的程式助手更廣。從Google提供的跑分比較圖可以看出，標記為粗體、藍色背景的項目，都有顯著提升，甚至可對標到Claude Opus 5、GPT-5.6 Sol等先進模型。

Gemini 3.8 Flash Cyber：專攻資安的模型更新

在Gemini 3.6 Flash推出時，就有一款主打「資安專用模型」的Flash Cyber，主要搭配CodeMender代理架構，用於偵測、驗證與修補程式碼漏洞。這款模型在這次Gemini 3.8 Flash推出後獲得更新，在資安相關的基準測試中，表現超越了前一代的資安模型，甚至勝過部分體積更大的前沿模型。

要提醒的是，這款Cyber模型並非人人可用，目前只透過Fairwind計畫提供給經過信任審核的資安防禦者，需要另外提出申請，一般使用者無法直接取得，也避免被拿來做惡意用途。

價格便宜一半，但有期限

最重要的是Gemini 3.8 Flash和3.7 Flash一樣，在價格部分具有相當大的優勢，目前價格只要半價，但要注意這是期間限定的優惠價格，明年一月起價格會翻倍回到標準價。

但即使是原價（輸入部分1.5美元 / 每百萬tokens、輸出部分7.5美元 / 每百萬tokens）也比其他競爭對手便宜。

想免費體驗Gemini 3.8 Flash，最直接的方法是使用Google AI Studio，登入後就能在瀏覽器裡直接和模型對話，適合拿來試玩與評估效果。如果想在Gemini App使用，需要Google AI Pro或Ultra訂閱方案才能選最新模型，不過未來也會慢慢更新上去。

如何使用Gemini 3.8 Flash？

Gemini 3.8 Flash使用管道大致可以分成三種對象，跟之前一樣，使用者可依自己的用途選擇最合適的方式。

使用對象 主要管道 免費試用 一般使用者 Gemini App、網頁版 需訂閱AI Pro／Ultra 開發人員 AI Studio、Antigravity、Android Studio AI Studio免費 企業使用者 Gemini Enterprise控制台 依企業方案

一般使用者

最簡單的方式是透過Gemini應用程式或網頁版使用，開啟Gemini App並登入Google帳號後，在模型選單切換到3.8 Flash就能開始對話，這部分需要Google AI Pro或Ultra訂閱方案，免費版目前使用的還是3.6 Flash模型。如果是從其他AI服務轉移過來，可以先參考如何將ChatGPT與Claude對話記錄匯入Gemini。

除此之外，Google搜尋的AI Mode以及Google Sheets內建的Gemini也會陸續用到新模型。要留意的是，這類新模型初期常有地區限制，香港通常在支援範圍內，部分地區（例如歐盟）可能較晚開放。

開發人員

想串接或測試模型的開發者有幾個入口，Google AI Studio可以免費試用，登入後在模型選單選擇3.8 Flash就能直接在瀏覽器裡測試，需要串接程式時再從這裡取得API Key。Google Antigravity適合用於AI Agent與代理工作流的開發，若是做Android開發，也能透過整合了Gemini的Android Studio使用。

登入後在模型選單選擇3.8 Flash就能直接在瀏覽器裡測試，需要串接程式時再從這裡取得API Key。（Google）

企業使用者

有企業或團隊需求的話，可以透過Gemini Enterprise控制台部署與管理，統一設定模型、串接內部系統，並監控使用量與成本，適合需要導入到公司內部流程的情境。

總結

Gemini 3.8 Flash這次的更新，重點在於把日常最常用到的軟件工程、知識工作與多步推理能力再往上補強，維持Flash系列一貫的速度與性價比，同時搭配限時的價格優惠，尤其是Google One方案還包含儲存空間升級，也是吸引許多人會想付費升級的原因。學生族群還可以透過學校信箱免費領取一年Google AI Plus。

對一般使用者而言，最實際的好處是可以在Google AI Studio免費試用，先感受一下新模型的表現再決定要不要進一步導入。如果你平常有寫程式、處理文件或串接AI的需求，這一版很適合花點時間試試看。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】